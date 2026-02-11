136

Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я

Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады-2026 в Милане.

Сборная Норвегии возглавляет медальный зачет Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 7-2-4 (13)

2. США – 4-5-2 (11)

3. Швейцария – 4-1-2 (7)

4. Германия – 3-3-1 (7)

5. Италия – 3-2-7 (12)

6. Швеция – 3-2-1 (6)

7. Австрия – 2-4-1 (7)

8. Франция – 2-3-1 (6)

9. Япония – 2-2-4 (8)

10. Нидерланды – 1-2-0 (3)

11-12. Чехия – 1-1-0 (2)

11-12. Словения – 1-1-0 (2)

13-14. Канада – 0-1-2 (3)

13-14. Китай- 0-1-2 (3)

15-16. Южная Корея – 0-1-1 (2)

15-16. Новая Зеландия – 0-1-1 (2)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
136 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Франческа Лоллобриджида в присутствии своего 7 летнего сына Томазо , мужа Лоренцо , дедушки , бабушки и всей Италии завоевала первое в истории страны золото в коньках на Олимпиаде 2026 г
Смотрел трансляцию словно итальянское кино с эмоциями , слезами и счастливой развязкой в конце ..
Ответ hcmrkxpfg9
Франческа Лоллобриджида в присутствии своего 7 летнего сына Томазо , мужа Лоренцо , дедушки , бабушки и всей Италии завоевала первое в истории страны золото в коньках на Олимпиаде 2026 г Смотрел трансляцию словно итальянское кино с эмоциями , слезами и счастливой развязкой в конце ..
Сыну всего 2,5 года.
Ответ hcmrkxpfg9
Франческа Лоллобриджида в присутствии своего 7 летнего сына Томазо , мужа Лоренцо , дедушки , бабушки и всей Италии завоевала первое в истории страны золото в коньках на Олимпиаде 2026 г Смотрел трансляцию словно итальянское кино с эмоциями , слезами и счастливой развязкой в конце ..
Ну с такой фамилией конечно за ней вся Италия
Выиграть золото Олимпийских игр в день рождения бесценно!
2админ: Вы сразу внизу пишите кто выиграл и в каком виде спорта. Пожалуйста 🙂
Норвегия это США на летних олимпийских играх.
Ответ M.Essien
Норвегия это США на летних олимпийских играх.
При этом у норгов населения меньше полМосквы - 5 млн.
Ответ Tori Krug
При этом у норгов населения меньше полМосквы - 5 млн.
Комментарий скрыт
Заметно как сдулись китайские товарищи ....
Ответ Vasily Ivanov
Заметно как сдулись китайские товарищи ....
Конечно это же не Пекин вам где все можно
Италия хорошо стартовала на Олимпиаде, успехов хозяевам.
У Ники Превц так-то серебро. Поправьте
Канада пока не блещет
Ответ Анаис_Анаис
Канада пока не блещет
Мужской хоккей выиграют, остальное никто не заметит..🤨
Ответ Анаис_Анаис
Канада пока не блещет
Китай кстати тоже
Две Чехии вас не смущают? 7 и 11 место
Ответ z z
Две Чехии вас не смущают? 7 и 11 место
Вы серьезно ? Там вроде с делят с Голландией места.
Норвегия потихоньку отрывается от остальных..
Ответ Gasannn92
Норвегия потихоньку отрывается от остальных..
скорее отскакивает, у германии горнолыжка два серебра 0.04 0.05 от первого, анлак полный! Сейчас Санни, Бобслей, Скелетон, Двоеборье пойдут и нагонят недоразумение допинговое
Ответ заблокированному пользователю
скорее отскакивает, у германии горнолыжка два серебра 0.04 0.05 от первого, анлак полный! Сейчас Санни, Бобслей, Скелетон, Двоеборье пойдут и нагонят недоразумение допинговое
Ага, а что по немецким «технологиям» в санно-бобслейных? Тоже все чисто? Или тут смуту не наводим?
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
сегодня, 18:37
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Илар, Симпсон-Ларсен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 18:18
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
сегодня, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
сегодня, 16:44
Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
сегодня, 16:07
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
сегодня, 16:02
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
сегодня, 14:24
Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
сегодня, 13:21
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
сегодня, 13:17
Австралийский сноубордист Болтон сломал шею на тренировке на Олимпиаде-2026
сегодня, 12:32
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем