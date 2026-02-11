Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я
Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады-2026 в Милане.
Милан и Кортина-д’Ампеццо
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Норвегия – 7-2-4 (13)
2. США – 4-5-2 (11)
3. Швейцария – 4-1-2 (7)
4. Германия – 3-3-1 (7)
5. Италия – 3-2-7 (12)
6. Швеция – 3-2-1 (6)
7. Австрия – 2-4-1 (7)
8. Франция – 2-3-1 (6)
9. Япония – 2-2-4 (8)
10. Нидерланды – 1-2-0 (3)
11-12. Чехия – 1-1-0 (2)
11-12. Словения – 1-1-0 (2)
13-14. Канада – 0-1-2 (3)
13-14. Китай- 0-1-2 (3)
15-16. Южная Корея – 0-1-1 (2)
15-16. Новая Зеландия – 0-1-1 (2)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Смотрел трансляцию словно итальянское кино с эмоциями , слезами и счастливой развязкой в конце ..