Макдэвид набрал 6 очков за первые 2 матча Олимпиады-2026. Это лучший результат на Играх с участием хоккеистов НХЛ
Макдэвид набрал 6 очков за 2 матча Олимпиады-2026.
Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал 6 (1+5) баллов за 2 первых матча Олимпиады-2026.
Это лучший результат для Игр с участием хоккеистов НХЛ.
Он превзошел достижения Мариана Госсы (5 (2+3) очков в 2006 году в составе сборной Словакии) и Теему Селянне (5 (4+1) баллов в 2006 году в составе сборной Финляндии) по количеству очков в первых двух играх команды на олимпийском турнире с участием хоккеистов НХЛ.
Макдэвид сделал 3 передачи в игре против Чехии (5:0) и набрал 3 (1+2) балла против Швейцарии.
