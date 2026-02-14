  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид набрал 6 очков за первые 2 матча Олимпиады-2026. Это лучший результат на Играх с участием хоккеистов НХЛ
27

Макдэвид набрал 6 очков за первые 2 матча Олимпиады-2026. Это лучший результат на Играх с участием хоккеистов НХЛ

Макдэвид набрал 6 очков за 2 матча Олимпиады-2026.

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал 6 (1+5) баллов за 2 первых матча Олимпиады-2026.

Это лучший результат для Игр с участием хоккеистов НХЛ.

Он превзошел достижения Мариана Госсы (5 (2+3) очков в 2006 году в составе сборной Словакии) и Теему Селянне (5 (4+1) баллов в 2006 году в составе сборной Финляндии) по количеству очков в первых двух играх команды на олимпийском турнире с участием хоккеистов НХЛ.

Макдэвид сделал 3 передачи в игре против Чехии (5:0) и набрал 3 (1+2) балла против Швейцарии.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17712 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoМариан Госса
logoолимпийский хоккейный турнир
logoТеему Селянне
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Этот мужик слишком крут
Причем он это сделал против крепких европейских сборных , как же сильно по жопе получат французы
Сразу понятно, кто сейчас самый сильный игрок на планете
Ответ Buanonote
Сразу понятно, кто сейчас самый сильный игрок на планете
Комментарий скрыт
Ответ Buanonote
Сразу понятно, кто сейчас самый сильный игрок на планете
Не только сейчас. Потенциально топ3 в истории, тоже не хухры мухры
У Макди своя лига после ухода Гретцки с Лемье, многие рекорды перепишет со временем!
Ответ Alex.K71
У Макди своя лига после ухода Гретцки с Лемье, многие рекорды перепишет со временем!
Ну основные/весомые вряд ли
Ответ Splin
Ну основные/весомые вряд ли
Ну будем честны,во времена Грецки и Лемье потолка зарплат не было,и У Эдмонтона и Питсбурга были сильнейшие составы,им гораздо легче было и забивать и выигрывать титулы
Читерский рекорд Гарри Уотсона-старшего (36 очков за турнир) он не побьет, а вот на 16 очков Валерия Харламова в Саппоро-1972 (сначала вспомнил шведа Лооба, но тот набрал 17 за два турнира) вполне может замахнуться. А если будет держать такой темп, то и на рекорд Фреда Этчера -21 очко в Скво-Вэлли (1960). Плюс там еще Кросби, скорее всего, побьет канадский рекорд Игинлы, ему каких-то 3 очка осталось. Только Игинла 14 за всю карьеру набрал, а Макдэвид может за один турнир столько и даже больше отгрузить.
Ответ Don_Krebs
Читерский рекорд Гарри Уотсона-старшего (36 очков за турнир) он не побьет, а вот на 16 очков Валерия Харламова в Саппоро-1972 (сначала вспомнил шведа Лооба, но тот набрал 17 за два турнира) вполне может замахнуться. А если будет держать такой темп, то и на рекорд Фреда Этчера -21 очко в Скво-Вэлли (1960). Плюс там еще Кросби, скорее всего, побьет канадский рекорд Игинлы, ему каких-то 3 очка осталось. Только Игинла 14 за всю карьеру набрал, а Макдэвид может за один турнир столько и даже больше отгрузить.
Харламов играл когда НХЛвцы выступали?🤣✌️
Ответ Don_Krebs
Читерский рекорд Гарри Уотсона-старшего (36 очков за турнир) он не побьет, а вот на 16 очков Валерия Харламова в Саппоро-1972 (сначала вспомнил шведа Лооба, но тот набрал 17 за два турнира) вполне может замахнуться. А если будет держать такой темп, то и на рекорд Фреда Этчера -21 очко в Скво-Вэлли (1960). Плюс там еще Кросби, скорее всего, побьет канадский рекорд Игинлы, ему каких-то 3 очка осталось. Только Игинла 14 за всю карьеру набрал, а Макдэвид может за один турнир столько и даже больше отгрузить.
Рекорд за один турнир с участием НХЛовцев - 11 очков.
Гений....чего уж там......Пару КС, 2000+. Топ3 в истории
А Паша Буре пять положил в полуфинале ОИ 98
Ответ divannyi expert
А Паша Буре пять положил в полуфинале ОИ 98
Саленко 5 голов в одной игре на чм по футболу положил...
Ответ 37old
Саленко 5 голов в одной игре на чм по футболу положил...
😂👍 Было дело.
Макдэвид отомстил швейцарам за ЧМ 18, когда полуфинал слили 2-3, перебросав 45-17. Правда тогда в сборной поленьев было тьма-)
Никто не спорит,что Грецкий величайший,отрывы в набранных очках там составляли,по три четыре десятка,и он доминировал над всеми ,даже над тем же Лемье,но возьмём с кем в одной пятёрке играл Грецки и с кем Макдэвид это даже не две большие разницы,.В пятёрке лучших бомбардиров сезона были минимум три человека из Эдмонтона,тот же Кури часто был вторым бомбардиром в лиге,тот же Кофи даже по моему какой то год вторым стал ,и третьим он был,плюс в нескольких сезонах были в 80 матчах 450-460 шайб у Эдмонтона заброшенных и сравни сколько сейчас забрасывает Эдмонтон,так что если взять процент очков Макдэвида от заброшенных шайб то там тоже около 50% будет
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Главное на Олимпиаде за минуту: Малинин рухнул, Гуменник с пятью квадами без медали, Клэбо ушел в вечность
13 февраля, 22:34
Макдэвид, Маккиннон и Селебрини начали играть в одном звене по ходу матча против Швейцарии. Они входят в топ-4 бомбардиров НХЛ в этом сезоне наряду с Кучеровым
13 февраля, 22:21
Кросби про хит Макдэвида в 1-й смене матча с Чехией на ОИ: «Это очень важно. Когда Коннор задает такой тон, мы все хотим следовать примеру»
13 февраля, 06:15
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
45 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
57 минут назад
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем