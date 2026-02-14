⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Венг и Шлинн победила, Швеция с Карлссон и Сундлинг – 2-я, Финляндия с Нисканен и Йоэнсуу – 3-я

  • Спортс
727

Сборная Норвегии выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпиаде-2026.

14 февраля на Олимпиаде-2026 прошла женская лыжная эстафета. Победу одержала сборная Норвегии.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжные гонки

Женщины

Эстафета 4x7,5 км

1. Норвегия (Кристин Фоснес, Астрид Ойре Шлинн, Каролине Симпсон-Ларсен, Хейди Венг) – 1:15.44,8

2. Швеция (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг) – 50,9 

3. Финляндия (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вилма Рююттю, Ясми Йоэнсуу) – 1.14,7 

4. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Хелен Хоффман, Пиа Финк) – 1.36,0 

5. США (Джулия Керн, Рози Бреннан, Нови Макгейб, Джесси Диггинс) – 1.52,2

6. Италия (Ирис де Мартин Пинтер, Катерина Ганц, Мартина ди Чента, Федерика Кассоль) – 1.59,7

7. Швейцария (Аня Вебер, Надя Келин, Марина Келин, Надин Фендрих) – 2.17,3

8. Канада (Элисон Маки, Жасмин Дроле, Лилиан Ганьон, Соня Шмидт) – 3.35,9

Опубликовано: Полина Лоцик
727 комментариев
Жесть, Шведки в своем репертуаре, удивительно как они прошлые гонки доехали целыми, иметь в команде просто 4 лучших лыжницы мира и проигрывать эстафеты постоянно, хоть индивидуальные гонки выиграли
Никогда в жизни такого кувырка у лыжников не видел
Сервисмен поддержал флешмоб Эббы
Давайте честно, если бы не Эбба с её адскими кульбитами, это была бы суперскучная гонка, где шведки привезли бы всем полминуты, а норвежки - всем, кроме шведок. А так хоть посмеялись от души)
Одинокая Хейди бежит на фоне какого-то сарая и лающей где-то вдали собаки. И думает о том, как нежно и ласково течёт рядом с ней лучший день в её жизни)
Древние алхимики превращали гауно в золото. А шведки сейчас наоборот гарантированное золото в это самое превращают.
Георгий Михеев
Древние алхимики превращали гауно в золото. А шведки сейчас наоборот гарантированное золото в это самое превращают.
Не знаю как золото, но кучу денег в Г успешно Автоваз превращает. Тут они бы успешно поборолись со шведками.
Дмитрий Воронцов
Не знаю как золото, но кучу денег в Г успешно Автоваз превращает. Тут они бы успешно поборолись со шведками.
Не знаю,какие авто у других чтецов,но ранее,чем прошла их юность, толчея за Вазами локтями и крепкими словцами была не хуже,чем сейчас в Европе за газом. Только они сейчас злые,а мы,вот, такие же добряки .
Фрида уже предвкушала третью золотую, а не такую подлянку
Я еще от Малинина вчера не отошла, а тут такое…
Зато сальтуха крутая была, заценили?)
Эбба решила таким сальто и сливом своего этапа Малинина поддержать?)
Рекомендуем