⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Венг и Шлинн победила, Швеция с Карлссон и Сундлинг – 2-я, Финляндия с Нисканен и Йоэнсуу – 3-я
14 февраля на Олимпиаде-2026 прошла женская лыжная эстафета. Победу одержала сборная Норвегии.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Лыжные гонки
Женщины
Эстафета 4x7,5 км
1. Норвегия (Кристин Фоснес, Астрид Ойре Шлинн, Каролине Симпсон-Ларсен, Хейди Венг) – 1:15.44,8
2. Швеция (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг) – 50,9
3. Финляндия (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вилма Рююттю, Ясми Йоэнсуу) – 1.14,7
4. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Хелен Хоффман, Пиа Финк) – 1.36,0
5. США (Джулия Керн, Рози Бреннан, Нови Макгейб, Джесси Диггинс) – 1.52,2
6. Италия (Ирис де Мартин Пинтер, Катерина Ганц, Мартина ди Чента, Федерика Кассоль) – 1.59,7
7. Швейцария (Аня Вебер, Надя Келин, Марина Келин, Надин Фендрих) – 2.17,3
8. Канада (Элисон Маки, Жасмин Дроле, Лилиан Ганьон, Соня Шмидт) – 3.35,9
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026