Шестое место Гуменника – лучший результат России в мужском одиночном катании на Олимпиадах с 2010 года

6-е место Гуменника – лучший результат российских одиночников на ОИ с 2010 года.

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров.

Это лучший результат России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх с 2010 года, когда Евгений Плющенко был вторым после американца Эвана Лайсачека.

В 2014 году победу одержал японец Юдзуру Ханю, а Плющенко снялся с личного турнира. В 2018-м снова победил Ханю, лучшим из россиян был Дмитрий Алиев (7-е место).

В 2022-м победу одержал американец Нэтан Чен, а лучшим из российских фигуристов был Евгений Семененко, занявший 8-е место. 

Петр Гуменник очень крут, но...

Его место второе, а не шестое.
Я не могу успокоиться, у меня подгорает.

У человека это вполне может быть одним единственным шансом. И вот так нагло беспардонно у него отняли медаль. Которая была выиграна вопреки всему. Вопреки отвратительной истории с КП, вопреки первому номеру, вопреки нейтральному статусу.

Позор
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Комментарий скрыт
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Комментарий скрыт
У Гуменника к концу было 114,97 , а у Шайдорова 116. в итоге Шайдоров становится чемпионом, а у Петра 114,97 почему-то превратились в 103, и он становится 6-ой, хотя должен быть как минимум 2-ой. А по моему ощущению Гуменник должен был выиграть. Надо подавать протест.
Ответ RUS>
Оспаривать ГОЭ и компоненты нельзя. Только базу
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Что очень жаль, потому что Лутц в конце, где поставили q, отминусован на -2-3, и в эфире Глейхенгауз прямо сказал, что это противоречит правилам
Слов не находится
В инсте ISU пожар по поводу заниженных баллов Пети. Пишут что он настоящий олимпийский чемпион. А тут смеялись, когда ему золото на шею вешали. Странная штука жизнь, честное слово
с нормальным судейством это должна была быть медаль
Грустно, конечно, что при таком прокате Петра и "таком" прокате большинства его соперников он сегодня в протоколе только 6-й. С другой стороны - в первый раз что ли судейство в фигурке вызывает вопросы? Пётр сам говорил, что главное не итоговое место, а чистый прокат. Всё зависящее от себя он сделал.
Ну и итоговое первое место среди европейцев - это всё равно хороший щелчок по носу ISU)
Ответ limitforever
Да постоянно судейство вызывает вопросы. Но тут уже обнаглели в край просто. И наплевали на все правила и регламенты. И ещё олимпийскую клятву давали. Уверена, если посмотреть протоколы, глаза на лоб вылезут от беспредела этих "судей".
Что такое медаль,по сравнению с чувством выполненного долга.Для меня лично наш Пётр реально Первый!Ободрали,как липу,но в итоге вся их мутная схема все равно развалилась)
Ответ Марина Юрьевна
Конечно, из задача была оставить Петра ниже десятки. Не вышло. И, возможно, и из-за них пострадали топы.
Я очень рада, что у Пети была эта Олимпиада. Он точно был её достоин по совокупности всех своих спортиных и человеческих качеств. И очень хорошо, что он не расстроен, и чувствует, что сделал всё, что было в его силах. Главное - это удовлетворенность результатом своего труда.
Ответ Дженифер
Комментарий удален модератором
Ответ Снежана Пуцык
Комментарий удален модератором
Не знаю,как насчёт человеческих качеств,но такая ерунда только вам в голову пришла. Вы бы пошли,траву потрогали, подумали бы о том, почему вы вообще связали такие разные вещи.
И это при таких то условиях. Петр - наш шедевр. И его компонеты должны быть однозначно выше Шайдорова, и прочих . Да, выезды не в ровную линию. Но программа штучная - и попробуйте выкатайте , блин, как обидно!!!
Пётр должен был быть с медалью. Без рейтинга, без кп, первый раз на международной арене, единственный с потрясающей программой, комментатор сказал, " это настоящее искусство", " это художник из России".
Это какая-то трагедия для фигурки, слишком очевидный грабёж. 5 квадов, конкуренты попадали, и в итоге только 6 место у Петра. Одно радует - инстаграм ISU - люди всё видят.

Петру желаю не обращать на идиотов внимания, откатал гордо, поведение достойное! Красавчик одним словом, впереди прекрасная карьера.

А эти ребята пусть варятся в собственном соку дальше - посмотрели хоть на чемпионский прокат)
