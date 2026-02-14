Шестое место Гуменника – лучший результат России в мужском одиночном катании на Олимпиадах с 2010 года
6-е место Гуменника – лучший результат российских одиночников на ОИ с 2010 года.
Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров.
Это лучший результат России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх с 2010 года, когда Евгений Плющенко был вторым после американца Эвана Лайсачека.
В 2014 году победу одержал японец Юдзуру Ханю, а Плющенко снялся с личного турнира. В 2018-м снова победил Ханю, лучшим из россиян был Дмитрий Алиев (7-е место).
В 2022-м победу одержал американец Нэтан Чен, а лучшим из российских фигуристов был Евгений Семененко, занявший 8-е место.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Я не могу успокоиться, у меня подгорает.
У человека это вполне может быть одним единственным шансом. И вот так нагло беспардонно у него отняли медаль. Которая была выиграна вопреки всему. Вопреки отвратительной истории с КП, вопреки первому номеру, вопреки нейтральному статусу.
Позор
Слов не находится
Ну и итоговое первое место среди европейцев - это всё равно хороший щелчок по носу ISU)
Петру желаю не обращать на идиотов внимания, откатал гордо, поведение достойное! Красавчик одним словом, впереди прекрасная карьера.
А эти ребята пусть варятся в собственном соку дальше - посмотрели хоть на чемпионский прокат)