6-е место Гуменника – лучший результат российских одиночников на ОИ с 2010 года.

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане. Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров.

Это лучший результат России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх с 2010 года, когда Евгений Плющенко был вторым после американца Эвана Лайсачека.

В 2014 году победу одержал японец Юдзуру Ханю, а Плющенко снялся с личного турнира. В 2018-м снова победил Ханю, лучшим из россиян был Дмитрий Алиев (7-е место).

В 2022-м победу одержал американец Нэтан Чен, а лучшим из российских фигуристов был Евгений Семененко, занявший 8-е место.

Петр Гуменник очень крут, но...