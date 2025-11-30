Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ангер – 3-й
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
Общий зачет
Мужчины
После 4 гонок из 42
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 275
2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 254
3. Эдвин Ангер (Швеция) – 221
4-5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 197
4-5. Мика Фермойлен (Австрия) – 197
6-7. Эрик Валнес (Норвегия) – 170
6-7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 170
8. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 136
9. Матис Делож (Франция) – 128
10. Зак Кеттерсон (США) – 120
11. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 118
12. Уго Лапалю (Франция) – 117
13. Алвар Мюльбак (Швеция) – 116
14. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 103
15. Густав Берглунд (Швеция) – 96
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
