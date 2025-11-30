Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ангер – 3-й

  • Спортс
Норвежец Йоханнес Клэбо лидирует в общем зачете лыжного Кубка мира.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26.  

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

Общий зачет

Мужчины

После 4 гонок из 42

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 275

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 254

3. Эдвин Ангер (Швеция) – 221

4-5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 197

4-5. Мика Фермойлен (Австрия) – 197

6-7. Эрик Валнес (Норвегия) – 170

6-7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 170

8. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 136

9. Матис Делож (Франция) – 128

10. Зак Кеттерсон (США) – 120

11. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 118

12. Уго Лапалю (Франция) – 117

13. Алвар Мюльбак (Швеция) – 116

14. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 103

15. Густав Берглунд (Швеция) – 96

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
