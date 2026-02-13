Итальянский Vogue включил костюм Гуменника в подборку лучших образов Олимпиады-2026

Костюм Гуменника попал в топ образов Олимпиады по версии итальянского Vogue.

Итальянский Vogue включил костюм Петра Гуменника к короткой программе в топ-15 лучших образов Олимпийских игр 2026 года.

«Петр Гуменник, российский фигурист из команды индивидуальных нейтральных атлетов, повторяет цветочный тренд, замеченный на недавних показах мод. Как? С помощью эффектной прозрачной блузы с пышными рукавами, украшенной каскадом красных цветов, которые добавляют красок ансамблю», – говорится в описании к фото .

Также в подборку попали костюм Михаила Шайдорова («Дюна»), розовое боди Лоранс Фурнье-Бодри, костюмы Мэдисон Чок и Эвана Бейтса к произвольному танцу, а также образы Стивена Гоголева, Лары Наки Гутманн и Ильи Малинина к коротким программам.