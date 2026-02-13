Итальянский Vogue включил костюм Гуменника в подборку лучших образов Олимпиады-2026
Костюм Гуменника попал в топ образов Олимпиады по версии итальянского Vogue.
Итальянский Vogue включил костюм Петра Гуменника к короткой программе в топ-15 лучших образов Олимпийских игр 2026 года.
«Петр Гуменник, российский фигурист из команды индивидуальных нейтральных атлетов, повторяет цветочный тренд, замеченный на недавних показах мод. Как? С помощью эффектной прозрачной блузы с пышными рукавами, украшенной каскадом красных цветов, которые добавляют красок ансамблю», – говорится в описании к фото.
Также в подборку попали костюм Михаила Шайдорова («Дюна»), розовое боди Лоранс Фурнье-Бодри, костюмы Мэдисон Чок и Эвана Бейтса к произвольному танцу, а также образы Стивена Гоголева, Лары Наки Гутманн и Ильи Малинина к коротким программам.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Vogue
О. А сколько копий сломали эстетствующие местные пользователи - и нате, костюм-то, оказывается, очень даже.
Не помню ни одного копья в адрес костюма Пети. Только восхищение. К платку у кого-то были вопросы, но и те отпали, когда появилась полная программа.
Здравствуйте, как только не остебали цветочи))) Даже уже во время ОИ.
Ах, если бы Петра позвали на показалку и он Дюну откатал. Шайдоров остался бы в тени.
Именно костюм у Шайдорова очень красивый , вблизи особенно. У Пети тоже хорош .
У Шайдорова афигенный костюм, плюс его причёска дополняет киношный образ
Классные костюмы у Гуменника, к парфюмеру вообще шикарный.
Как же я счастлива, что смогла вживую увидеть "Парфюмера" целых три раза. Надеюсь, что Петя ещё до конца сезона его откатает, ну и в шоу Тутберидзе тоже. Внутри России эти правообладатели ничего не смогут сделать
Да и сам Петя в этом костюме роскошно смотрится.
Пётр по всем параметрам прекрасно подходит к подиумному дефиле. Готовая супермодель..
И Угрожаев ещё
Не подходит вообще! Глаза умные, улыбаться умеет красиво.
Наш Петр - готовая топ-модель! Красавец!
И в кп, и в пп у Пети очень красивые костюмы! 😍
Да, нормыльные костюмы отметили. Все по делу.
А костюм у Илюши - просто жуть. Мне даже жалко его по-человечески. Во-первых, он его полнит, а низ вообще смотрится как женские колготки. И это называется топовый фигурист
