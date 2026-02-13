Петр Гуменник исполнил на Олимпиаде-2026 пять четверных прыжков в произвольной программе

Российский фигурист Петр Гуменник выступил на Олимпиаде-2026 с произвольной программой.

Фигурист исполнил в прокате четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, тройной аксель и каскад тройной лутц – двойной риттбергер.

За выступление Гуменник получил 184,49 балла и занимает первое место после выступления 13 участников из 24. Общая сумма – 271,21.