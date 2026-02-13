144

Петр Гуменник исполнил на Олимпиаде-2026 пять четверных прыжков в произвольной программе

Российский фигурист Петр Гуменник выступил на Олимпиаде-2026 с произвольной программой.

Фигурист исполнил в прокате четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, тройной аксель и каскад тройной лутц – двойной риттбергер. 

За выступление Гуменник получил 184,49 балла и занимает первое место после выступления 13 участников из 24. Общая сумма –  271,21. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
мужское катание
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
144 комментария
Я хоть и не шарю, но с виду шикарный прокат))
Ответ Николай Йокич MVP
Я хоть и не шарю, но с виду шикарный прокат))
А там шарить не надо, откатался гениально)))
Ответ Николай Йокич MVP
Я хоть и не шарю, но с виду шикарный прокат))
Жаль что только 12й в короткой. А так мог на золото идти
Герой! Но порезали знатно…
Ответ troshin
Герой! Но порезали знатно…
На фиг с ним. Главное, что Петя справился блестяще! А эти пусть ставят что хотят
Ответ Sportsfan
На фиг с ним. Главное, что Петя справился блестяще! А эти пусть ставят что хотят
Согласен 👍🏻 просто немного обидно)
Черт возьми, вообще не поклонник фигурного катания, но это было красиво!
Кто-то объяснит, за что после перепроверки с Гуменника сняли ОДИННАДЦАТЬ баллов? По окончании выступления прокат оценивался в 114 с копейками, по итогу посмотрели и дали 103. При не идеальном, но преимущественно чистом прокате это очень сильное снижение, почти всегда при проверке убирают/добавляют 2-3 балла максимум. А ТУТ СНЯЛИ ОДИННАДЦАТЬ! Это вообще грабеж какой-то
Ответ RAJAN GOSLINK
Кто-то объяснит, за что после перепроверки с Гуменника сняли ОДИННАДЦАТЬ баллов? По окончании выступления прокат оценивался в 114 с копейками, по итогу посмотрели и дали 103. При не идеальном, но преимущественно чистом прокате это очень сильное снижение, почти всегда при проверке убирают/добавляют 2-3 балла максимум. А ТУТ СНЯЛИ ОДИННАДЦАТЬ! Это вообще грабеж какой-то
После того, что сделали с Камилой Валиевой, не стоит удивляться, как ведут себя в отношении наших спортсменов как чиновнички от международного спорта, так и судьи, которые, скорее всего, действуют с подачи этих чиновничков.
Ответ RAJAN GOSLINK
Кто-то объяснит, за что после перепроверки с Гуменника сняли ОДИННАДЦАТЬ баллов? По окончании выступления прокат оценивался в 114 с копейками, по итогу посмотрели и дали 103. При не идеальном, но преимущественно чистом прокате это очень сильное снижение, почти всегда при проверке убирают/добавляют 2-3 балла максимум. А ТУТ СНЯЛИ ОДИННАДЦАТЬ! Это вообще грабеж какой-то
Тоже не понял, хоть и первый раз смотрю фигурку, 114.97 было, а потом - бац, 103 осталось. Вроде ни у кого столько не срезали, я имею в виду - прошлых участников.
Никакого места, конечно, не будет, но показали себя во всей красе. Аж слезу пробило в середине проката!!!! Накусите-выкусите, русские не пасуют перед трудностями. А судьи и спортивные чиновники - бог вам судья!!!
Ну красавчик! Какой же молодец!
Прокат у Пети быль сильный, красивый и, я бы сказала, аристократичный. Пётр, как с картинки пушкинских времен сошёл! А как он хорош в цилиндре - будто всю жизнь его носит.
Но порезали столько, сколько, вроде бы, и косяков не было.
Рыдала весь прокат. Петя, ты огромный молодец, спасибо за такой прокат!
Молодец! Справился, выдержал. Очень рада, очень горжусь. Пете теперь еще на 4 года остаться и взять медаль, там и международный опыт, и рейтинг, надеюсь, появятся и будет легче ❤️
