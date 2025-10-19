Арс: «Райзен спокойно может ехать в Лондон»
Арс пошутил графике президента «БроукБойз» Райзена.
«Обыграли всех чемпионов? Всех в отпуск! Райзен спокойно может ехать в Лондон.
Мы ему освободили график, чтобы он мог бегать кроссы», – сказал хавбек Lit Energy в беседе с корреспондентом Спортса’’ Фирузом Анвари.
Lit Energy обыграли «БроукБойз» (3:2) и вышли в финал Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
