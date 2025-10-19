0

Арс: «Райзен спокойно может ехать в Лондон»

Арс пошутил графике президента «БроукБойз» Райзена.

«Обыграли всех чемпионов? Всех в отпуск! Райзен спокойно может ехать в Лондон.

Мы ему освободили график, чтобы он мог бегать кроссы», – сказал хавбек Lit Energy в беседе с корреспондентом Спортса’’ Фирузом Анвари.

Lit Energy обыграли «БроукБойз» (3:2) и вышли в финал Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Кубок Медиалиги
logo«Ars» Арсен Айрапетян
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoLit Energy
logo«Райзен» Артем Кузьмин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
«Десятка» играет честно, футбольного бога не обманешь! «СиндЕкату» надо было на блюдечке мяч вернуть?» Лактионов об эпизоде с фэйр-плей
сегодня, 13:45
«Даем Станосу возможность ########### дальше. Чтобы он спокойно шел на «Стол», а не оправдывался». Арс о победах Lit Energy
сегодня, 12:23
Flava Тимати сыграет с UNDERGROUND BIZNE$, команда Гуфа встретится с Rocket Team в Media Basket
сегодня, 10:45
«Я отдал мяч! Какая разница где! На войне все средства хороши». Воробьев ответил Газдану по поводу «свинства»
сегодня, 09:15
Lit Energy выбил «Броуков» и вышел в финал дивизиона претендентов Кубка Лиги, ФК «10» сыграет в суперфинале
вчера, 20:15
Клуб Кириленко проиграл Sky Club Макана, Players Club рэпера Obladaet победил команду Элджея в Media Basket
вчера, 20:08
Дебют Прокопа в Кингс Лиге откладывается. У полузащитника «Хихантес» проблемы с документами
вчера, 20:01
Дмитрий Егоров: «Откуда деньги брать? Я устал постоянно выпрыгивать из штанов»
1вчера, 19:48
Lit Energy выбил «БроукБойз» в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги
вчера, 18:42
«В МВД нам заявляют: «Пришел руководитель футбольного клуба, сказал, что Медиалига – это массовые беспорядки». Осипов об отказах регионов принимать матчи
22вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Степан Костюков: «Из-за травмы я полностью пропустил первый чемпионский сезон «Амкала» в Медиалиге. Присутствовал почти на всех играх, но как зритель»
117 октября, 17:00
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40