Арс: «Райзен спокойно может ехать в Лондон»

Арс пошутил графике президента «БроукБойз» Райзена.

«Обыграли всех чемпионов? Всех в отпуск! Райзен спокойно может ехать в Лондон.

Мы ему освободили график, чтобы он мог бегать кроссы», – сказал хавбек Lit Energy в беседе с корреспондентом Спортса’’ Фирузом Анвари.

Lit Energy обыграли «БроукБойз » (3:2) и вышли в финал Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги.