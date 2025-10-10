2

Сибскана о премиальных СКА: «Жирнейшие времена для лута, но как будто это предсмертная агония»

Сибскана высказался о возможных премиальных в СКА за победу над «БроукБойз».

«В медиафутболе премиальные уже по 100к за игру платят. Напомню, что всего 3 года назад мы выстегивали профиков в Кубке России за 5к и без зарплат.

Нынче жирнейшие времена для лута, но как будто это предсмертная агония», – написал блогер и экс-футболист «Амкала».

Ранее президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что футболисты СКА, если обыграют «Броуков» в WINLINE Кубке Лиги, получат по 100 тысяч рублей.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Сибсканы
