  • Владимир Прокофьев: «Бетсити-Парме», продавшей нейминг БК, не разрешили заявиться с этим названием на Winline Basket Cup – первый такой кейс в российском спорте»
Владимир Прокофьев: «Бетсити-Парме», продавшей нейминг БК, не разрешили заявиться с этим названием на Winline Basket Cup – первый такой кейс в российском спорте»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев высказался о баскетбольном турнире Winline Basket Cup.

С нового сезона Winline стал спонсором Единой лиги ВТБ, Матча звезд, Суперкубка и турнира Winline Basket Cup, в котором участвуют восемь клубов: ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Уралмаш», «Парма», «Мега» (Сербия) и «Игокеа» (Босния и Герцеговина).

«Особое внимание на форму: у «Локомотива-Кубани» нет «Мелбета», «Уралмаш» – без Pari, «Парма» – без «Бетсити». Похоже на эксклюзивные опции «Фонбет» в Кубке России? Не совсем.

«Бетсити-Парме», продавшей нейминг букмекеру перед сезоном, не разрешили заявиться с этим названием. Это первый такой кейс в российском спорте – например, в Fonbet Кубке России играет «Пари НН». Важно, что на джерси каждого клуба – и лого турнира, и лого Winline», – рассказал Прокофьев в блоге на Спортсе’’.

Новый турнир в нашем баскетболе создал Winline. Такого эксклюзива не было ни у кого

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
