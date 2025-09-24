«Мы достойно пошумели. Все довольны: и РФС, и медиафутбол». Егоров о выступлении «Броуков» в FONBET Кубке России

Дмитрий Егоров подвел итоги выступления «БроукБойз» в Кубке России.

– Ты доволен походом «Броуков» в Кубке России?

– Нет. Потому что запоминается всегда последнее. А последнее – это атмосфера Припяти и поражение практически без шансов.

Большая ошибка, что решили играть в это время в Красногорске. С другой стороны, нас поставили перед фактом: вторник, 19:30 и два дня, чтобы найти стадион. Сначала мы договорились о Саратове, а потом сказали, что там матч тяжело организовать по понятным причинам. Но, конечно, мы сами виноваты.

Хотел бы поблагодарить РФС за приглашение в Кубок России . Куда-то мы дошли, какие-то рейтинги показали. Думаю, мы достойно пошумели, и все довольны: и РФС , и медиафутбол.

– Это ваше лучшее выступление в Кубке России?

– Первое было вообще плохим. Второе получше. Обсуждаемость, Смолов, Ари, дошли до Первой лиги? Хорошо, мне понравилось, – сказал президент «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу » (0:2).

4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.

