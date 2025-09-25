«#### вы обосрались ####### дров? Они ##### не умеют». Смолов об игроках «Сокола» в перерыве кубкового матча

Федор Смолов эмоционально высказался в раздевалке в перерыве матча с «Соколом».

«Парни, первое. #### [Почему] вы обосрались ####### дров? Они ##### [ничего] не умеют. Они только орут и бегут. И мы вышли такие же #####.

Второе. ##### [Зачем] эти штрафные делать. У них ##### [ничего] нет. Они просто ######## [бьют] этот мяч. У них только штрафные и угловые», – сказал форвард «Броуков».

«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу » (0:2). Форвард покинул поле на 77-й минуте матча.

«Броуки» Смолова вылетели из Кубка. С опозданием на матч, воображаемыми мячами и злостью на судью

Саратов – место силы Смолова: рубился с хулиганами, открыл арт-объект и влюбился в футбол