Кашчелан о словах «Броуков», что у «Сокола» примитивный футбол: «Такой футбол и дает результат»

Младен Кашчелан высказался после победы над «Броуками» в FONBET Кубке России.

– Как оцените «Броуков»?

– Тяжело оценить команду, с которой мы не играем в лиге. По нарезкам с каких-то кубковых матчей сложно оценить.

Сегодня мы оказались сильнее и заслуженно проходим в следующий этап.

– Ранее слышали что-то о Медиалиге?

– Слышал. Есть друзья, который там выступают в разных командах. Но я не знаю названий. Не очень интересуюсь, потому что у нас много своей работы.

– Ваши оппоненты сказали, что у вас очень примитивный футбол: много борьба и только выносы вперед.

– Такой футбол и дает результат. Меня не интересует, кто и что говорит. Примитивный или нет, но он дает результат, и я буду держаться этого.

– В четверг «Енисей» сыграет с «Амкалом». Есть ли шансы у медиакоманды?

– Не знаком с командами Медиалиги, поэтому не могу сказать, на каком уровне находится «Амкал». Знаю, какой уровень у «Енисея», поэтому думаю, что они пройдут дальше.

– Вы ротировали состав на этот матч. Насколько вам важно проходить дальше в Кубке?

– Конечно, внимания больше на чемпионат. Но не откажемся и от прохода дальше в Кубке. Будем играть на победу.

– Как вы относитесь к участию медиакоманд в Кубке России?

– Думаю, на этом уровне они могут играть. Но когда останутся команды Первой лиги и РПЛ, то им будет тяжело. Я за участие любителей и медиакоманд на ранних стадиях, – сказал главный тренер «Сокола» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Сокол» выбил «Броуков» с Федором Смоловым из Кубка России (0:2). 

«Броуки» Смолова вылетели из Кубка. С опозданием на матч, воображаемыми мячами и злостью на судью

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
