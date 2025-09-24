Кашчелан о словах «Броуков», что у «Сокола» примитивный футбол: «Такой футбол и дает результат»
– Как оцените «Броуков»?
– Тяжело оценить команду, с которой мы не играем в лиге. По нарезкам с каких-то кубковых матчей сложно оценить.
Сегодня мы оказались сильнее и заслуженно проходим в следующий этап.
– Ранее слышали что-то о Медиалиге?
– Слышал. Есть друзья, который там выступают в разных командах. Но я не знаю названий. Не очень интересуюсь, потому что у нас много своей работы.
– Ваши оппоненты сказали, что у вас очень примитивный футбол: много борьба и только выносы вперед.
– Такой футбол и дает результат. Меня не интересует, кто и что говорит. Примитивный или нет, но он дает результат, и я буду держаться этого.
– В четверг «Енисей» сыграет с «Амкалом». Есть ли шансы у медиакоманды?
– Не знаком с командами Медиалиги, поэтому не могу сказать, на каком уровне находится «Амкал». Знаю, какой уровень у «Енисея», поэтому думаю, что они пройдут дальше.
– Вы ротировали состав на этот матч. Насколько вам важно проходить дальше в Кубке?
– Конечно, внимания больше на чемпионат. Но не откажемся и от прохода дальше в Кубке. Будем играть на победу.
– Как вы относитесь к участию медиакоманд в Кубке России?
– Думаю, на этом уровне они могут играть. Но когда останутся команды Первой лиги и РПЛ, то им будет тяжело. Я за участие любителей и медиакоманд на ранних стадиях, – сказал главный тренер «Сокола» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
«Сокол» выбил «Броуков» с Федором Смоловым из Кубка России (0:2).
