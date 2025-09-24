Дмитрий Егоров: «Я бы ввел лимит на плохой футбол. «Сокол» плохо играет в Первой лиге, чтобы оставаться в ней, и деньги выделялись как на клуб Первой лиги, а не Второй»
– «Сокол» сильнее «Броуков»?
– Конечно. Они находятся в другом соревновательном графике. Играют по 50 матчей за сезон. Они живут на базе, у них все жестко с физической подготовкой. На них выделяются огромные деньги из бюджета Саратова. У нас просто мало матчей, чтобы быть в таком же физическом состоянии.
Я бы ввел лимит в российском футболе на плохой футбол – на бей-беги. Потому что главная задача клубов Первой лиги, таких как «Сокол», должна быть не в том, чтобы вылететь во Вторую лигу и вернуться в Первую, а хотя бы в том, чтобы играть во Второй, но пытаться делать так, чтобы молодые ребята понимали: что такое футбол и как держать мяч.
Ладно бы с плохим футболом «Сокол» претендовал на выход в РПЛ. Но они же играют плохо в Первой лиге, чтобы оставаться в Первой лиге, и чтобы деньги выделялись из бюджета как на клуб Первой лиги, а не Второй.
– Может, это и есть их смысл существования?
– Сомнительный смысл. Хотя в Саратове любят футбол, и хотелось бы, чтобы там Федоры Смоловы появлялись чаще. А с таким футболом никакой Смолов там не появится, – сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.
«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2).
4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.
