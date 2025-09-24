  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Смолов набрал 2+1 по гол+пас и сравнялся с Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров, играя за «Броуков» в FONBET Кубке России
2

Смолов набрал 2+1 по гол+пас и сравнялся с Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров, играя за «Броуков» в FONBET Кубке России

Федор Смолов набрал 2+1 по гол+пас за три матча в «Броуках» в Кубке России.

Федор Смолов сыграл три матча в составе «Броуков» в FONBET Кубке России. Форвард забил гол курскому «Авангарду» (2:1) и отметился голом и ассистом против «Сатурна» (2:0).

Таким образом, Смолов догнал Андрея Аршавина в рейтинге российских бомбардиров. Теперь у обоих футболистов по 158 голов.

«Броуки» со Смоловым дошли до 4-й стадии Пути регионов Кубка России, повторив рекорд медикоманд. Ранее это удавалось 2Drots в 2023 году и «Амкалу» в прошлом и этом розыгрышах турнира.

«БроукБойз» выбыли из Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2). Команда из-за пробок приехала на кубковый матч за 5 минут до начала. 

4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.

Саратов – место силы Смолова: рубился с хулиганами, открыл арт-объект и влюбился в футбол

1,5 года Смолова в «Сатурне»: занимал 150 евро у тренера на джинсы, издевался после замены, проспал матч

Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoФедор Смолов
logoАвангард Курск
logoЛеон Сатурн
logoАндрей Аршавин
logoБроукБойз
logoПервая лига
logoСокол
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
logoВторая лига Б
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Федор Смолов: «Рассматриваю завершение карьеры с весны. Для меня это концом света не станет»
12сегодня, 20:07
Смолов о поле на «Зорком»: «Хочу, чтобы тут запретили играть в футбол. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное»
18сегодня, 19:58
«Броуки» со Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу». Саратовцы идут в зоне вылета Первой лиги
89сегодня, 18:37
Федор Смолов: «Обыграть клуб РПЛ нереально. Надо быть реалистами»
1312 сентября, 12:02
Смолов догнал Аршавина в рейтинге российских бомбардиров – у них по 158 голов. До Мостового – пять мячей
8011 сентября, 18:02
Главные новости
Дмитрий Егоров: «Клуб сегодня сработал ##### по всем направлениям. Надо раздать #####, в том числе и себе, чтобы достойно закончить год»
сегодня, 20:23
Федор Смолов: «Рассматриваю завершение карьеры с весны. Для меня это концом света не станет»
12сегодня, 20:07
Смолов о поле на «Зорком»: «Хочу, чтобы тут запретили играть в футбол. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное»
18сегодня, 19:58
«Последние стихи должны быть печальны». Егоров после поражения от «Сокола»
10сегодня, 18:52
«Броуки» со Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу». Саратовцы идут в зоне вылета Первой лиги
89сегодня, 18:37
«БроукБойз» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала. Игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами
23сегодня, 16:54Видео
«Почему не радоваться приезду Нани и, уверен, Роналдиньо в Медиалигу? Откуда столько негатива?» Осипов о критике
7сегодня, 16:31
Российский медиафутболист Прокоп – игрок «Хихантеса» журналиста Ромеро. Хавбек будет выступать в Кингс Лиге Пике
24сегодня, 15:06Фото
Писарский об игре в Медиалиге: «Уровень похож на ФНЛ, но матчи длятся по четыре часа»
1сегодня, 14:45
Блатов – в заявке «Амкала» на матч с «Енисеем». Нападающий выступал за клуб с 2019-го по 2022-й
сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Иван Зириков: «Я приду за них на фанатку. Вперед, «Амкал»
1сегодня, 19:49
«Кузнецову по кайфу работать в «Броуках». Он человек требовательный, хочет выигрывать». Корнеев о тренере
2сегодня, 19:20
Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала
5сегодня, 19:11
«Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе». Яковлев о поражении от «Сокола»
3сегодня, 19:08
Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
вчера, 13:05
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44