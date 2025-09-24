Федор Смолов набрал 2+1 по гол+пас за три матча в «Броуках» в Кубке России.

Федор Смолов сыграл три матча в составе «Броуков» в FONBET Кубке России. Форвард забил гол курскому «Авангарду » (2:1) и отметился голом и ассистом против «Сатурна » (2:0).

Таким образом, Смолов догнал Андрея Аршавина в рейтинге российских бомбардиров. Теперь у обоих футболистов по 158 голов.

«Броуки » со Смоловым дошли до 4-й стадии Пути регионов Кубка России, повторив рекорд медикоманд. Ранее это удавалось 2Drots в 2023 году и «Амкалу » в прошлом и этом розыгрышах турнира.

«БроукБойз» выбыли из Кубка России, проиграв «Соколу » (0:2). Команда из-за пробок приехала на кубковый матч за 5 минут до начала.

4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.

