Смолов о поле на «Зорком»: «Хочу, чтобы тут запретили играть в футбол. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное»

Федор Смолов раскритиковал поле стадиона «Зоркий».

– Вас поприветствовали болельщики «Сокола» перед матчем. Какие ощущения?

– Приятно. Поздравляю команду и болельщиков с победой, потому что я неоднократно говорил, что «Сокол» для меня родная команда. Но в то же время расстроен, что нам не удалось пройти дальше.

– Ситуация с опозданием могла сбить команду?

– Да нет. Сбить могла ситуация с полем, что футбольным называется. Это ужас просто. Я бы очень хотел, чтобы тут запретили официально в футбол играть. Это просто отвратительно. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное, – сказал форвард «БроукБойз ».

«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2) в четвертом раунде Пути регионов. Матч прошел в Красногорске, на стадионе «Зоркий».