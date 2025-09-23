Дмитрий Егоров: «Клуб сегодня сработал ##### по всем направлениям. Надо раздать #####, в том числе и себе, чтобы достойно закончить год»

Дмитрий Егоров высказался после поражения «Броуков» от «Сокола» в Кубке России.

– Насколько сегодня не хватило Ари?

– Его точно е хватило. Он мог бы зацепиться в чужой штрафной, сохранить мяч, скинуть Смолову. Это должно было так работать.

Ключевая потеря – Киря на правом фланге. Из-за чего там пришлось играть Макею. Я сразу говорил, что это не очень рабочая схема. Женя в порядке, но менять позицию в 36 лет с центрального защитника на правого... Тогда мы теряем его в центре.

У меня был запрос взять молодого правого защитника. Но не нашел поддержки со стороны спортивного директора и клуба.

Зириков и Ари на травмах. Это ключевой момент, который нужно фиксить еще и в Медиалиге.

– Повлияло ли на вас опоздание на игру?

– Не знаю. Хочу сказать, что клуб сегодня ##### [плохо] сработал по всем направлениям. Попали в пробку, ключевые футболисты травмировались, врач забыл гель, один то, другой, се. В организационном плане сегодня случился провал. Надо раздать #####, в том числе и себе, чтобы закончить этот год большим количеством матчей», – сказал президент «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Броуки » с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2). Команда из-за пробок приехала на кубковый матч за 5 минут до начала.

4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.