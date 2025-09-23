  • Спортс
  «БроукБойз» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала. Игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами
Старт матча FONBET Кубка России «БроукБойз» – «Сокол» отложили на 15 минут.

Стартовый свисток прозвучал в 19:42 (мск).

«Броуки» опоздали на матч из-за пробок. Автобус команды появился всего за 5 минут до запланированного старта матча.

«3,5 часа автобус с командой ехал из Одинцова в Красногорск. Я не знаю, что случилось с Москвой. Я сам еду 2,5 часа. На машине и по платке», – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Расстояние между Одинцово и Красногорском по трассе – 27 км.

Ожидая автобоус «БроукБойз», игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами.

«БроукБойз» впервые в истории играют в четвертом раунде Пути регионов Кубка России.

Видео: телеграм-канал «Неклассический»

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
