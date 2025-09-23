«БроукБойз» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала. Игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами
Старт матча FONBET Кубка России «БроукБойз» – «Сокол» отложили на 15 минут.
Стартовый свисток прозвучал в 19:42 (мск).
«Броуки» опоздали на матч из-за пробок. Автобус команды появился всего за 5 минут до запланированного старта матча.
«3,5 часа автобус с командой ехал из Одинцова в Красногорск. Я не знаю, что случилось с Москвой. Я сам еду 2,5 часа. На машине и по платке», – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.
Расстояние между Одинцово и Красногорском по трассе – 27 км.
Ожидая автобоус «БроукБойз», игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами.
«БроукБойз» впервые в истории играют в четвертом раунде Пути регионов Кубка России.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости