«БроукБойз» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала. Игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами

Старт матча FONBET Кубка России «БроукБойз» – «Сокол» отложили на 15 минут.

Стартовый свисток прозвучал в 19:42 (мск).

«Броуки » опоздали на матч из-за пробок. Автобус команды появился всего за 5 минут до запланированного старта матча.

«3,5 часа автобус с командой ехал из Одинцова в Красногорск. Я не знаю, что случилось с Москвой. Я сам еду 2,5 часа. На машине и по платке», – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров .

Расстояние между Одинцово и Красногорском по трассе – 27 км.

Ожидая автобоус «БроукБойз», игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами.

«БроукБойз» впервые в истории играют в четвертом раунде Пути регионов Кубка России.

Видео: телеграм-канал «Неклассический»