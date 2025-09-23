Федор Смолов: «Рассматриваю завершение карьеры с весны. Для меня это концом света не станет»

– Что для вас главная мотивация сейчас, чтобы продолжать карьеру?

– Скажу честно, что такой вид футбола лишь больше убеждает, что пора заканчивать. Такой футбол мне лично сложно назвать футболом.

– А что мотивирует тогда?

– Есть силы просто. Все зависит от предложений.

– Может быть останетесь на другие турниры?

– Пока не знаю, скорее всего нет.

– А что касается продолжения карьеры в медиафутболе? В «БроукБойз»?

– Мы в процессе, в диалоге. Меня сильно убеждают

– Как бы вы охарактеризовали свой путь с «БроукБойз»?

– Классная история.

– По фану?

– Скорее да. Потом, когда ты начинаешь втягиваться, выигрывать, начинается единение с командой, хочется приносить пользу команде.

– Создается ощущение, что вы уже приняли решение закончить.

– Я рассматриваю это решение, рассматриваю его с весны. Для меня это каким‑то концом света не станет.

– Если вы решите закончить, как мы об этом узнаем?

– Я об этом объявлю, – сказал форвард «БроукБойз ».

«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2) в четвертом раунде Пути регионов.

