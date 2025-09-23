  • Спортс
  • «Кузнецову по кайфу работать в «Броуках». Он человек требовательный, хочет выигрывать». Корнеев о тренере
2

«Кузнецову по кайфу работать в «Броуках». Он человек требовательный, хочет выигрывать». Корнеев о тренере

Игорь Корнеев заявил, что Дмитрию Кузнецову по кайфу работать в «БроукБойз».

«Ему по кайфу работать в «Броуках». Он и до этого работал в медиакоманде, сейчас поменял ее.

Если бы не было по кайфу, он бы не работал. Мне кажется, он наслаждается. Он человек требовательный, хочет выигрывать.

Думаю, он ожидал сегодня победу. Готовил команду, чтобы пройти дальше», – сказал Корнеев.

«Броуки» Кузнецова проиграли «Соколу» в 4-м раунде FONBET Кубка России (0:2) и покинули турнир.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Матч ТВ»
