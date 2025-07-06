Максим Швагирев: «Амкал» – гранд, лучший клуб Медиалиги. Финал был легкой прогулкой»

Максим Швагирев назвал финал Winline Медиалиги легкой прогулкой для «Амкала».

В решающем матче МФЛ-6 «Амкал» обыграл «БроукБойз» (2:0) в «Лужниках» и впервые выиграл турнир.

«Амкал» взял два крупных турнира подряд – это топ. «Амкал» – гранд, мы подтверждаем это на поле, выигрывая трофеи. «Амкал» – лучший клуб сейчас в Медиалиге.

Мы готовились к хорошему матчу против «Броуков», а получилась легкая прогулка. Даже они спорить не будут, что у нас было больше опасных моментов. Выбегали, могли забивать больше. Заслуженная победа.

Яковлев сказал , что «Броуки» играли лучше? Это его мнение, пусть так думает. Результат на табло. Мы выиграли заслуженно.

Эпизод со вторым голом? Есть судья на поле. Если он разобрал эпизод и для него это не нарушение правил, значит, это не нарушение правил. Значит, есть трактовки, которые позволяют продолжить игру», – сказал вратарь «Амкала».

«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов

Цифра дня: 31 715 зрителей на финале Медиалиги. Рекорд!

Я впервые сходил на Медиалигу – и сразу на финал. Вот 7 наблюдений