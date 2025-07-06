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Максим Швагирев: «Амкал» – гранд, лучший клуб Медиалиги. Финал был легкой прогулкой»

Максим Швагирев назвал финал Winline Медиалиги легкой прогулкой для «Амкала».

В решающем матче МФЛ-6 «Амкал» обыграл «БроукБойз» (2:0) в «Лужниках» и впервые выиграл турнир.

«Амкал» взял два крупных турнира подряд – это топ. «Амкал» – гранд, мы подтверждаем это на поле, выигрывая трофеи. «Амкал» – лучший клуб сейчас в Медиалиге.

Мы готовились к хорошему матчу против «Броуков», а получилась легкая прогулка. Даже они спорить не будут, что у нас было больше опасных моментов. Выбегали, могли забивать больше. Заслуженная победа.

Яковлев сказал, что «Броуки» играли лучше? Это его мнение, пусть так думает. Результат на табло. Мы выиграли заслуженно.

Эпизод со вторым голом? Есть судья на поле. Если он разобрал эпизод и для него это не нарушение правил, значит, это не нарушение правил. Значит, есть трактовки, которые позволяют продолжить игру», – сказал вратарь «Амкала».

«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов

Цифра дня: 31 715 зрителей на финале Медиалиги. Рекорд!

Я впервые сходил на Медиалигу – и сразу на финал. Вот 7 наблюдений

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoПавел Яковлев
logoМаксим Швагирев
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
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