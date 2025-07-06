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Отар Кушанашвили после финала МФЛ-6: «В свое время я принял правильное решение войти в семью Медиалиги. Я теперь там на всегда»

Отар Кушанашвили эмоционально высказался о шестом сезоне Winline Медиалиги.

Кушанашвили нанес символический удар перед финалом 6-го сезона МФЛ. «Амкал» в «Лужниках» обыграл «БроукБойз» (2:0).

«Николай Осипов – грандиозная личность. С каждым годом все становится изысканнее, многофигурнее, многоуровневее. Команда Медиалиги справляется с этим.

Я хотел бы поздравить их с этим праздником. Диме Кортаве отдельный привет!

Невероятная атмосфера. Мне есть с чем сравнивать.

Конечно, хотел бы поздравить «Амкал», товарища Панова, всех ребят, включая Васю Маврина, с победой. Хотел бы сказать Диме Егорову не очень расстраиваться. Знаю, ты эмоциональный, ты расстроен, и Райзен расстроен. Но это грандиозное достижение – выйти в финал.

Самая главная часть моей речь посвящена Азамату Мусагалиеву, которому я небезразличен, и к которому я небезразличен. Я этим очень дорожу. Поздравляю Азамата с бронзой МФЛ», – сказал телеведущий и шоумен.

Кушанашвили является чемпионом Медиалиги третьего сезона. Тогда он работал медиадиректором «Родины Медиа». В марте 2025-го клуб закрылся.

В мае 2024-го Кушанашвили впервые вышел на поле за «Родину Медиа» в качестве игрока.

В июне 2024-го Отару диагностировали рак кишечника четвертой стадии. Он перенес несколько операций и справился с болезнью.

«Я живой, #####!» Монолог Отара Кушанашвили: как боролся с раком и что понял о мире

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Егоров
logoАзамат Мусагалиев
logoНиколай Осипов
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoОтар Кушанашвили
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoВасилий Маврин
logoВиталий Панов
logoФК 10
logoДмитрий Кортава
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