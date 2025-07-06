Павел Яковлев: «У «Амкала» ничего нового. ###### без мяча, вперед ###### и все. Мы играли лучше»

Павел Яковлев высказался о поражении «Броуков» в финале Winline Медиалиги.

«БроукБойз» проиграли «Амкалу» в решающем матче в «Лужниках» – 0:2.

«Обидно так проиграть. Во втором тайме здорово выглядели, не забили просто.

Почему ушел с поля? В туалет захотел (смеется). Человек играет рукой , и мяч меняет направление. Неважно, остался он у нас или нет. Он дезориентировал другого футболиста. Как можно стоять в метре и не увидеть этого. Вася [Маврин] сам сказал, что он в шоке.

Незаслуженно проиграли? Создали много, но не забили. Надо пересмотреть будет. Имели проблемы с составом, выступили неплохо. Будем сильнее.

У «Амкала » ничего нового, все по-старому. ##### без мяча, вперед ###### и все. Грязно ли они играли? Да нормально. Мы были готовы к этому.

Мне кажется, мы лучше играли. Но когда игрок играет рукой, надо сразу свистеть. Люди к этому идут по семь игр, три месяца готовились. Мы в декабре начали готовиться», – сказал хавбек «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.