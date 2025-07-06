Сибскана: «Амкал» – самый успешный клуб. Мы решили, что хватит играть в медийный футбол, приняли правила лиги. И всех ########»

Андрей Сибскана высказался о победе в шестом сезоне Winline Медиалиги.

«Амкал» в финале в «Лужниках» обыграл «БроукБойз» (2:0).

«Получается, два раза подряд забрали Медиалигу. Я не вижу разницы между Кубком Лиги и сезоном. Идентичные турниры с одинаковыми участниками. Иной формат – гладкий чемпионат, где каждый играет с каждым, как в РПЛ. Но нам неважно, кто как считает. У нас все есть.

Мы – самый успешный клуб. А Маврин лучший игрок наряду с Рябой. Вася выиграл все и сделал это легко и играючи. Еще и контента наваливает.

Хорошая пора в сердечках наших фанатов. Тех, кто долго ждал. Некоторое время назад мы решили, что хватит играть в медийный футбол, и стали играть по тем правилам, которые существуют в лиге. Вот вам результат. Всех ######## [обыграли].

Очень сильно сегодня нервничал. Сложно смотреть матчи, когда не можешь в них участвовать. Не осталось эмоций. А так счастлив. Чуть порофлим теперь. За один матч сразу обыграли двух соперников, один из которых помог болельщиками и тренером чуть-чуть. Идеально», – сказал бывший капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов