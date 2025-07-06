Арсений Левшук: «Амкалу» никто пока не может составить конкуренцию. Кубок Лиги посильнее МФЛ, там команды всегда в топе»

Арсений Левшук высказался о победе в шестом сезоне Winline Медиалиги.

«Амкал» в финале в «Лужниках» обыграл «БроукБойз» (2:0).

«Каково быть обладателем Кубка Лиги и МФЛ? Все закономерно. Так и должно быть. Эмоции после Кубка Лиги были сверх, сейчас – как должное.

Кубок Лиги = МФЛ, по сути. Мне кажется, Кубок Лиги посильнее, потому что там все время играешь с первой шестеркой. Команды всегда в топе, поэтому там труднее, чем здесь. Но и это немаловажный турнир для нас, поэтому столь приятно его выиграть.

«Броуки» – молодцы. Честно, ожидал от них большего. Было не совсем трудно.

У нас была максимальная уверенность. В пацанах был уверен, поэтому без шансов. Сейчас надо спокойненько Кубок Лиги защитить. Эра «Амкала»? Да. Четыре финала – две победы.

Кто сможет составить конкуренцию? Пока никто. Два финала Медиалиги без шансов», – сказал защитник «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов