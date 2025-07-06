Ряба выиграл гонку бомбардиров МФЛ-6 и стал лучшим по «гол+пас». Клен – лучший ассистент сезона

Артур Рябокобыленко стал лучшим бомбардиром шестого сезона Winline Медиалиги.

В финале в «Лужниках» «Амкал » обыграл «БроукБойз» (2:0). Ряба забил второй мяч и с 11 голами выиграл бомбардирскую гонку МФЛ-6.

У ближайших преследователей Владимира Лобкарева («Броуки ») и Златана («СиндЕкат ») по пять забитых мячей.

Также Рябокобыленко стал лучшим игроком сезона по системе «гол+пас», набрав 14 баллов (11+3). Он опередил футболистов ФК «10» Клена (8, 5+3) и Шеру (8, 4+4).

Лучший ассистент сезона – Клен, у которого пять голевых передач. Второе место разделили Шаба («Тандем »), Василий Маврин («Амкал») и Иван Воробьев (ФК «10») – у них по четыре голевые передачи.

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Цифра дня: 31 715 зрителей на финале Медиалиги. Рекорд!