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Ряба выиграл гонку бомбардиров МФЛ-6 и стал лучшим по «гол+пас». Клен – лучший ассистент сезона

Артур Рябокобыленко стал лучшим бомбардиром шестого сезона Winline Медиалиги.

В финале в «Лужниках» «Амкал» обыграл «БроукБойз» (2:0). Ряба забил второй мяч и с 11 голами выиграл бомбардирскую гонку МФЛ-6.

У ближайших преследователей Владимира Лобкарева («Броуки») и Златана («СиндЕкат») по пять забитых мячей.

Также Рябокобыленко стал лучшим игроком сезона по системе «гол+пас», набрав 14 баллов (11+3). Он опередил футболистов ФК «10» Клена (8, 5+3) и Шеру (8, 4+4).

Лучший ассистент сезона – Клен, у которого пять голевых передач. Второе место разделили Шаба («Тандем»), Василий Маврин («Амкал») и Иван Воробьев (ФК «10») – у них по четыре голевые передачи.

«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов

Цифра дня: 31 715 зрителей на финале Медиалиги. Рекорд!

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoБроукБойз
logoСиндЕкат
logoВасилий Маврин
logoФК Тандем
logoАмкал
Иван Воробьев
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoДанил Кленкин
«Шаба» Александр Шабичев
logoФК 10
logo«Кент» Владимир Лобкарев
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