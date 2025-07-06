Дмитрий Кузнецов: «Я поздравляю «Амкал», они нас тоже поздравляли. Мы что, звери, собаки? В одном котле крутимся»

Дмитрий Кузнецов высказался об итогах шестого сезона Winline МФЛ.

«Амкал» в финале в «Лужниках» обыграл «БроукБойз» (2:0).

«Амкал» можно поздравить, они долго к этому шли, была перестройка.

Сейчас мы видим плоды их работы, поздравляем, еще одна команда выиграла Медиалигу.

Они нас тоже поздравляли, когда мы выигрывали. Мы что, какие-то звери, собаки? Все в одном котле крутимся, делаем одну работу.

Сегодня одни выиграли, завтра другие. Это хорошо», – сказал Кузнецов корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Экс-тренер 2Drots принял «БроукБойз» перед ответным полуфиналом Медиалиги против «СиндЕката» (2:0, первая игра – 2:2) в связи с дисквалификацией Виталия Дьякова.

«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов