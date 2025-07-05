Маврин о победе в Медиалиге с «Амкалом»: «Я же говорил, что поставлю этот кубок. Отдайте Рябе квартиру!»

Василий Маврин поделился впечатлениями после победы в шестом сезоне Winline МФЛ.

«Амкал» в финале в «Лужниках» обыграл «БроукБойз» (2:0).

– Ты самый титулованный игрок медиафутбола. Что чувствуешь?

– Чувствую, что не могу говорить – болею. Заболел, два дня в плохом состоянии. Ничего, завтра поеду работать с детьми.

– «Амкал» впервые чемпион Медиалиги.

– А когда не чемпион? Я же говорил, что поставлю этот кубок. Ну, чуть попозже, но поставили.

– МКС, МФЛ, трофеи, перстни. Что дальше?

– Рябе отдайте квартиру. Хоть какую-нибудь, пожалуйста

– А тебе?

– Я себе купил. Просто закройте мне ипотеку, – сказал полузащитник «Амкала» корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Маврин выиграл Медиалигу второй раз в карьере. Также у Василия есть победы на МКС и в Кубке Лиги