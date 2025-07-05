Маврин о победе в Медиалиге с «Амкалом»: «Я же говорил, что поставлю этот кубок. Отдайте Рябе квартиру!»
Василий Маврин поделился впечатлениями после победы в шестом сезоне Winline МФЛ.
«Амкал» в финале в «Лужниках» обыграл «БроукБойз» (2:0).
– Ты самый титулованный игрок медиафутбола. Что чувствуешь?
– Чувствую, что не могу говорить – болею. Заболел, два дня в плохом состоянии. Ничего, завтра поеду работать с детьми.
– «Амкал» впервые чемпион Медиалиги.
– А когда не чемпион? Я же говорил, что поставлю этот кубок. Ну, чуть попозже, но поставили.
– МКС, МФЛ, трофеи, перстни. Что дальше?
– Рябе отдайте квартиру. Хоть какую-нибудь, пожалуйста
– А тебе?
– Я себе купил. Просто закройте мне ипотеку, – сказал полузащитник «Амкала» корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Маврин выиграл Медиалигу второй раз в карьере. Также у Василия есть победы на МКС и в Кубке Лиги
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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