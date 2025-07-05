Маврин выиграл Медиалигу второй раз в карьере. Также у Василия есть победы на МКС и в Кубке Лиги

Василий Маврин завоевал очередной трофей в медиафутболе.

35-летний полузащитник «Амкала » помог своей команде выиграть Медиалигу в шестом сезоне.

В финальном матче в «Лужниках» «Амкал» обыграл «БроукБойз » (2:0) благодаря голам Данилы Ежкова и Артура Рябокобыленко.

Для Маврина это второе чемпионство в МФЛ – первое он выиграл с «Титаном » в четвертом сезоне.

Также Василий побеждал на МКС-2021 и в Кубке Медиалиги-2024 в составе «Амкала».

Помимо этого хавбек дважды признавался лучшим медиафутболистом года – в 2023 и 2024 годах.