Маврин выиграл Медиалигу второй раз в карьере. Также у Василия есть победы на МКС и в Кубке Лиги
Василий Маврин завоевал очередной трофей в медиафутболе.
35-летний полузащитник «Амкала» помог своей команде выиграть Медиалигу в шестом сезоне.
В финальном матче в «Лужниках» «Амкал» обыграл «БроукБойз» (2:0) благодаря голам Данилы Ежкова и Артура Рябокобыленко.
Для Маврина это второе чемпионство в МФЛ – первое он выиграл с «Титаном» в четвертом сезоне.
Также Василий побеждал на МКС-2021 и в Кубке Медиалиги-2024 в составе «Амкала».
Помимо этого хавбек дважды признавался лучшим медиафутболистом года – в 2023 и 2024 годах.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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