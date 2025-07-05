Инстасамка – секретный гость финала Winline МФЛ-6 в «Лужниках». Она исполнила трек «Пампим нефть» перед матчем

Инстасамка стала секретным гостем финала шестого сезона Winline Медиалиги.

В решающем матче сегодня в «Лужниках» встречаются «Амкал» и «БроукБойз».

Дарья Еропкина (настоящее имя исполнительницы – Спортс’’) исполнила трек «Пампим нефть» перед стартовым свистком.

На игре также выступят участники объединения Viperr Kai Angel и 9mice.

Ранее стало известно, что на финал МФЛ-6 продано более 30 тысяч болельщиков.

Инстасамка и ее муж Moneyken весной этого года приобрели медиафутбольный клуб Chertanovo.

Фото: кадр из трансляции

50 звезд, которые связаны с медиаспортом – самый полный список в одном месте

Инстасамку с Манекеном прожарили на «Что было дальше?»: вспомнили речи в Медиалиге и запретили петь