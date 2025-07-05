Инстасамка – секретный гость финала Winline МФЛ-6 в «Лужниках». Она исполнила трек «Пампим нефть» перед матчем
Инстасамка стала секретным гостем финала шестого сезона Winline Медиалиги.
В решающем матче сегодня в «Лужниках» встречаются «Амкал» и «БроукБойз».
Дарья Еропкина (настоящее имя исполнительницы – Спортс’’) исполнила трек «Пампим нефть» перед стартовым свистком.
На игре также выступят участники объединения Viperr Kai Angel и 9mice.
Ранее стало известно, что на финал МФЛ-6 продано более 30 тысяч болельщиков.
Инстасамка и ее муж Moneyken весной этого года приобрели медиафутбольный клуб Chertanovo.
Фото: кадр из трансляции
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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