Панов привел «Амкал» к чемпионству в Медиалиге и Кубке Лиги – в обоих случаях с первой попытки
Виталий Панов привел «Амкал» к чемпионству в Winline Медиалиге в дебютном сезоне.
Команда 45-летнего тренера в финале МФЛ-6 в «Лужниках» обыграла «БроукБойз» (2:0).
В ноябре клуб под руководством Панова выиграла Кубок Лиги, в финале одержав победу над 2Drots.
Таким образом, при Панове выиграл оба больших турнира под эгидой МФЛ.
Также в послужном списке Панова серебряные медали Суперкубка Медиалиги. В этом турнире «Амкал» сразу начинал с полуфинала, но в решающем матче уступил 2D.
Кроме того, «Амкал» в начале этого года добрался до финала медиалиги Казахстана, где проиграл «Броукам».
У Панова в «Амкале» уже четыре финала – в двух он одержал победу, в двух – проиграл.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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