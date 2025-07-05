Панов привел «Амкал» к чемпионству в Медиалиге и Кубке Лиги – в обоих случаях с первой попытки

Виталий Панов привел «Амкал» к чемпионству в Winline Медиалиге в дебютном сезоне.

Команда 45-летнего тренера в финале МФЛ-6 в «Лужниках» обыграла «БроукБойз» (2:0).

В ноябре клуб под руководством Панова выиграла Кубок Лиги, в финале одержав победу над 2Drots.

Таким образом, при Панове выиграл оба больших турнира под эгидой МФЛ.

Также в послужном списке Панова серебряные медали Суперкубка Медиалиги. В этом турнире «Амкал» сразу начинал с полуфинала, но в решающем матче уступил 2D.

Кроме того, «Амкал» в начале этого года добрался до финала медиалиги Казахстана, где проиграл «Броукам».

У Панова в «Амкале» уже четыре финала – в двух он одержал победу, в двух – проиграл.