«Амкал» оформил требл, первым выиграв три больших турнира медиафутбола – Медиалигу, Кубок Лиги и МКС
«Амкал» оформил медиафутбольный требл.
Команда Германа Эль Класико первой выиграла все три крупнейших турнира медиафутбола.
Сегодня в финале Winline МФЛ-6 «Амкал» одержал победу над «БроукБойз» и впервые выиграл Медиалигу.
До этого «Амкал» побеждал в Кубке Лиги в 2024 году и на МКС в 2021-м.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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