«Амкал» оформил требл, первым выиграв три больших турнира медиафутбола – Медиалигу, Кубок Лиги и МКС

«Амкал» оформил медиафутбольный требл.

Команда Германа Эль Класико первой выиграла все три крупнейших турнира медиафутбола.

Сегодня в финале Winline МФЛ-6 «Амкал » одержал победу над «БроукБойз» и впервые выиграл Медиалигу .

До этого «Амкал» побеждал в Кубке Лиги в 2024 году и на МКС в 2021-м.