Дзюба пожал руку Чужому на финале Медиалиги в «Лужниках». Форвард «Акрона» пнул игрока «Амкала» прошлой осенью

Артем Дзюба поприветствовал игрока «Амкала», с которым у него был конфликт.

Нападающий «Акрона» пожал руку Антону Карпову («Чужому») перед финалом Winline Медиалиги между «Амкалом» и «БроукБойз».

После этого Чужой сказал, что хотел предложить Артему пари: «Если «Амкал» побеждает, то я ему даю пендель, если «Броуки» — он мне».

В прошлом году между футболистами произошел конфликт на турнире Т-Лига.

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале. В одном из эпизодов после фола на Чужом началась перепалка: Антон послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот