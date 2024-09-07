Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот

«Можете идти, девочки».

Артем Дзюба генерирует инфоповоды даже свободным агентом: дал под зад звезде «Амкала» и досрочно стал чемпионом «Т-Лиги уличного футбола».

Устроил скандал.

Дзюбу не удалили за пинок – и «Амкал» ушел с поля

Команда Дзюбы Mandalorian играла в финале мини-футбольной «Т-Лиги» с «Амкалом» – в итоге скандал.

Партнер Дзюбы Расул Магомедов жестко влетел в Антона Чужого из «Амкала». Блогер его оскорбил, а Дзюба решил заступиться.

Чужой послал экс-нападающего сборной России. Дзюба ответил пинком под зад.

Можно глянуть в динамике.

«Амкал» требовал красную для Артема, но судья проигнорировал момент.

В итоге блогеры снялись с финала, а команда Дзюбы начала забивать в пустые ворота. Было 3:0, стало – 7:0 за тайм.

Дзюба досрочно стал чемпионом «Т-Лиги» и спросил у болельщиков, хотят ли они посмотреть матч с «Чертаново Медиа» вместо «Амкала». Люди одобрили, Артем проводил блогеров фразой: «Девочки, можете идти, спасибо большое».

Руководитель «Амкала» Герман Эль Класико объяснил решение в телеграме – и отметил, что один из арбитров согласился удалить Дзюбу:

«Момент принципиальный. Аргумент «как его удалить, это же Артем Дзюба?» противоречит правилам справедливости. А еще больше противоречит справедливости тот факт, что один из арбитров был согласен, что стоит удалить. Но в моменте ему что-то шепнули и он передумал. То, что наша позиция была единогласная – это очевидно. Но отдельно отмечу болельщиков которые на пути в раздевалку подходили и респектовали нам за нашу позицию».

По словам Германа, Чужой предлагал пнуть Артема в ответ и продолжить матч. Но «Амкал» отказался.

Недавно Дзюба говорил «Матч ТВ», что для успеха любой команды нужен «волшебный пинок».

– Что нужно сделать, чтобы команда сыграла?

– Самое главное – быть друг за друга, всегда поддерживать. В любом коллективе есть лидеры, которые должны вести за собой. Нужно говорить от души и от сердца определенные вещи. Если люди не понимают, то можно чуть грубее.

– Вы про «волшебный пинок»?

– Думаю, он иногда необходим. Особенно для нашей нации.

Победа его команды в «Т-Лиге» случилась благодаря настоящему – и пострадал соперник, а не партнеры.

«Амкалу» дали технарь. Организаторы считают, что матч сорвал не Дзюба, а амкаловцы

Организаторы турнира выпустили заявление и объяснили, как видят ситуацию.

«В финальном матче произошла спорная ситуация между Чужим («Амкал») и Артемом Дзюбой (Mandalorian Team). Судьей было принято решение об обоюдных желтых карточках.

Команду «Амкал» данное решение не устроило, и они приняли решение покинуть поле, несмотря на то, что и команда Mandalorian и организаторы пытались найти компромиссное решение, доиграть матч.

Таким образом, команда «Амкал» получает техническое поражение в матче».

Из этого заявления следует, что в срыве матча виноват именно «Амкал».

Что за турнир выиграл Дзюба?

«Т-Лига» – это медийный турнир с правилами, вдохновленными дворовым футболом из детства.

Из медиаклубов играли «Амкал», «БроукБойз» и 2Drots. Звезды РПЛ тоже попробовали: Дзюба, Джикия, Гильерме и другие.

В заявке Mandalorian были актеры Максим Лагашкин и Александр Петров, комик Богдан Лисевский, блогеры Янгер, легенда медиафутбола рэпер Гуди, баскетболист Виталий Фридзон и хоккеист Илья Ковальчук.

Артем до сих пор свободен. Но заканчивать не планирует

Последний раз Дзюба выходил за «Локомотив» еще в апрельской игре против «Спартака». После ухода мелькали слухи о Медиалиге: Иван Карпов сообщил, что Дзюба заявлен за команду «Родина Медиа». Правда, все быстро опроверг представитель форварда Леонид Гольдман.

Артем ищет варианты в РПЛ: этим летом в связке с форвардом возникали «Пари НН», «Химки» и «Крылья». Самарский вариант был последним, но в «Крылья» вернулся Иван Сергеев.

Пока Дзюба без команды, но о завершении карьеры не думает. «Еду в тренажерный зал, занимаюсь с тренером. Играю в футбол с друзьями, потом играю в теннис, иногда еще могу поиграть в волейбол. Каждый день держу себя в тонусе», – говорил он «Матч ТВ».

Поддерживает форму в медийном футболе и дарит скандальные шоу.

Что такое «Т-Лига уличного футбола»? Отвечаем на главные вопросы о турнире