ФК «10» сыграет с «СиндЕкатом» в матче за 3-е место Медиалиги
«Десятка» и «СиндЕкат» сыграют в матче за 3-е место шестого сезона Winline МФЛ.
Медиалига, матч за 3-е место
ФК «10» – «СиндЕкат» – 17:00
Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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