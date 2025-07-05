  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Лунев пришел на Медиалигу в «Лужниках»: «Они не должны играть со сборной России и участвовать в Кубке России»
9

Лунев пришел на Медиалигу в «Лужниках»: «Они не должны играть со сборной России и участвовать в Кубке России»

Андрей Лунев пришел в «Лужники» на матч за 3-е место в Winline Медиалиге.

– Вы один из главных хейтеров медиафутбола. Почему вы на матче за 3-е место?

– У меня друг здесь играет.

– Изменилось ли ваше отношение к медиафутболу?

– Нет. Они не должны играть со сборной России, не должны участвовать в Кубке России.

– Почему? Это интересно для регионов.

– Для регионов было бы интереснее, если бы у них в регионах были бы хорошие команды, – сказал голкипер «Динамо».

В матче за бронзу играют ФК «10» Азамата Мусагалиева и дебютант «СиндЕкат» из Екатеринбурга.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Некласико»
logoФК 10
logoАндрей Лунев
logoДинамо Москва
logoСиндЕкат
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
ФК «10» играет с «СиндЕкатом» в матче за 3-е место Winline Медиалиги
сегодня, 14:29Live
«Амкал» и «БроукБойз» сыграют в финале Медиалиги. Матч в «Лужниках» начнется в 20:00
9сегодня, 13:30
Леон Сабуа: «В РПЛ «Амкалу» было бы очень тяжело, но в ФНЛ, если не на первых позициях, играть можно»
4сегодня, 11:05
ФНЛ создаст турнир для любительских клубов. Пригласят команды из Крыма и Winline Медиалиги
сегодня, 09:55
Экс-хавбек ЦСКА Пилиев о медиакоманде Джикии и Соболева: «Когда у них начались проблемы в «Спартаке», им намекнули, что лавочку пора прикрыть»
3вчера, 18:08
Райзен: «Завтра будем переезжать этот «Амкал». Мне вообще ##### на Васю Маврина»
2вчера, 15:48
Николай Осипов: «Не уверен, что Писарского кто-то из команд Медиалиги захочет видеть в своем составе»
12вчера, 13:38
25 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». На стадионе выступят Kai Angel и 9mice
17вчера, 11:59
Экс-защитник СКА Бала JR – игрок «Альтерона»
вчера, 11:05
Четыре игрока ФК «10», получившие красные карточки в полуфинале, будут оштрафованы на крупную сумму
вчера, 09:17
Ко всем новостям
Последние новости
30 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». Рекорд турнира – 30 322 зрителя на «Газпром Арене»
6сегодня, 13:08
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
3 июля, 06:25Киберспорт
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
41 июля, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
21 июля, 14:12
Полузащитник ФК «10» Воробьев сыграл за «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
28 июня, 15:16
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33