Лунев пришел на Медиалигу в «Лужниках»: «Они не должны играть со сборной России и участвовать в Кубке России»
Андрей Лунев пришел в «Лужники» на матч за 3-е место в Winline Медиалиге.
– Вы один из главных хейтеров медиафутбола. Почему вы на матче за 3-е место?
– У меня друг здесь играет.
– Изменилось ли ваше отношение к медиафутболу?
– Нет. Они не должны играть со сборной России, не должны участвовать в Кубке России.
– Почему? Это интересно для регионов.
– Для регионов было бы интереснее, если бы у них в регионах были бы хорошие команды, – сказал голкипер «Динамо».
В матче за бронзу играют ФК «10» Азамата Мусагалиева и дебютант «СиндЕкат» из Екатеринбурга.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Некласико»
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