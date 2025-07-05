Лунев пришел на Медиалигу в «Лужниках»: «Они не должны играть со сборной России и участвовать в Кубке России»

Андрей Лунев пришел в «Лужники» на матч за 3-е место в Winline Медиалиге.

– Вы один из главных хейтеров медиафутбола. Почему вы на матче за 3-е место?

– У меня друг здесь играет.

– Изменилось ли ваше отношение к медиафутболу?

– Нет. Они не должны играть со сборной России, не должны участвовать в Кубке России.

– Почему? Это интересно для регионов.

– Для регионов было бы интереснее, если бы у них в регионах были бы хорошие команды, – сказал голкипер «Динамо ».

В матче за бронзу играют ФК «10» Азамата Мусагалиева и дебютант «СиндЕкат » из Екатеринбурга.