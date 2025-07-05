«Десятка» Мусагалиева стала бронзовым призером Winline Медиалиги. Это первые медали в истории клуба

ФК «10» впервые завоевал медали Winline Медиалиги.

Для этого клубу понадобилось шесть турниров.

В матче за 3-е место шестого сезона МФЛ «Десятка» обыграла «СиндЕкат» (1:1, 4:1 Б).

До этого лучшим результатом в истории клуба был четвертьфинал в третьем сезоне.

«Десятка» была основана в 2022 году. Его президентом является телеведущий Азамат Мусагалиев .