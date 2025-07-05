«Десятка» Мусагалиева стала бронзовым призером Winline Медиалиги. Это первые медали в истории клуба
ФК «10» впервые завоевал медали Winline Медиалиги.
Для этого клубу понадобилось шесть турниров.
В матче за 3-е место шестого сезона МФЛ «Десятка» обыграла «СиндЕкат» (1:1, 4:1 Б).
До этого лучшим результатом в истории клуба был четвертьфинал в третьем сезоне.
«Десятка» была основана в 2022 году. Его президентом является телеведущий Азамат Мусагалиев.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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