Дзюба приехал на финал Медиалиги, где сыграет «Амкал». Форвард пнул под зад игрока медиакоманды прошлой осенью

Артем Дзюба приехал в «Лужники» на финал Winline Медиалиги.

В финале турнира сыграют «БроукБойз » и «Амкал».

Напомним, что осенью 2024-го Дзюба в составе Mandalorian Team играл в финале Лиги уличного футбола против «Амкала».

В той игре случился конфликт между Артемом и хавбеком «Амкала» Чужим. Дзюба дал сопернику под зад, но не получил за это красную. В знак протеста «Амкал» бойкотировал матч.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот

