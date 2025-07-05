Дзюба приехал на финал Медиалиги, где сыграет «Амкал». Форвард пнул под зад игрока медиакоманды прошлой осенью
Артем Дзюба приехал в «Лужники» на финал Winline Медиалиги.
В финале турнира сыграют «БроукБойз» и «Амкал».
Напомним, что осенью 2024-го Дзюба в составе Mandalorian Team играл в финале Лиги уличного футбола против «Амкала».
В той игре случился конфликт между Артемом и хавбеком «Амкала» Чужим. Дзюба дал сопернику под зад, но не получил за это красную. В знак протеста «Амкал» бойкотировал матч.
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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