  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Дзюба приехал на финал Медиалиги, где сыграет «Амкал». Форвард пнул под зад игрока медиакоманды прошлой осенью
Видео
3

Дзюба приехал на финал Медиалиги, где сыграет «Амкал». Форвард пнул под зад игрока медиакоманды прошлой осенью

Артем Дзюба приехал в «Лужники» на финал Winline Медиалиги.

В финале турнира сыграют «БроукБойз» и «Амкал».

Напомним, что осенью 2024-го Дзюба в составе Mandalorian Team играл в финале Лиги уличного футбола против «Амкала».

В той игре случился конфликт между Артемом и хавбеком «Амкала» Чужим. Дзюба дал сопернику под зад, но не получил за это красную. В знак протеста «Амкал» бойкотировал матч.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот
 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoАртем Дзюба
logoАнтон Чужой
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амкал» и «БроукБойз» играют в финале Медиалиги в «Лужниках» – 1:0, первый тайм. Ежков открыл счет!
182 минуты назадLive
Александр Плющенко – вратарю «Амкала» Федосу: «Да, я выиграл соревнование, когда был единственным участником. Завидуй молча!»
4сегодня, 17:19
30 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». Рекорд турнира – 30 322 зрителя на «Газпром Арене»
6сегодня, 13:08
ФНЛ создаст турнир для любительских клубов. Пригласят команды из Крыма и Winline Медиалиги
сегодня, 09:55
Главные новости
«Амкал» и «БроукБойз» играют в финале Медиалиги в «Лужниках» – 1:0, первый тайм. Ежков открыл счет!
182 минуты назадLive
Дзюба пожал руку Чужому на финале Медиалиги в «Лужниках». Форвард «Акрона» пнул игрока «Амкала» прошлой осенью
514 минут назадВидео
Кушанашвили нанес символический удар перед финалом Winline Медиалиги. Он победил онкологию
16 минут назадВидео
Александр Плющенко – вратарю «Амкала» Федосу: «Да, я выиграл соревнование, когда был единственным участником. Завидуй молча!»
4сегодня, 17:19
«Десятка» Мусагалиева стала бронзовым призером Winline Медиалиги. Это первые медали в истории клуба
сегодня, 16:22
ФК «10» победил «СиндЕкат» по буллиталити в матче за 3-е место Winline Медиалиги
сегодня, 16:21
Лунев пришел на Медиалигу в «Лужниках»: «Они не должны играть со сборной России и участвовать в Кубке России»
22сегодня, 14:52
Леон Сабуа: «В РПЛ «Амкалу» было бы очень тяжело, но в ФНЛ, если не на первых позициях, играть можно»
4сегодня, 11:05
ФНЛ создаст турнир для любительских клубов. Пригласят команды из Крыма и Winline Медиалиги
сегодня, 09:55
Экс-хавбек ЦСКА Пилиев о медиакоманде Джикии и Соболева: «Когда у них начались проблемы в «Спартаке», им намекнули, что лавочку пора прикрыть»
3вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
30 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». Рекорд турнира – 30 322 зрителя на «Газпром Арене»
6сегодня, 13:08
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
3 июля, 06:25Киберспорт
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
41 июля, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
21 июля, 14:12
Полузащитник ФК «10» Воробьев сыграл за «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
28 июня, 15:16
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33