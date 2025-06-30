Василий Маврин обвинил Азамата Мусагалиева в двойных стандартах после ответного матча «Амкал» – ФК «10»

Василий Маврин обратился к Азамату Мусагалиеву после ответного полуфинала МФЛ-6.

Мусагалиев в интервью «Крысеве»: «Амкал» чуть-чуть подузжались в своих эмоциях, шапкозакидательных моментах. Слова Васи до матча , что «Амкал» ##### «Десятку»? Это не красит Василия. Человек, который является лицом Лиги, не может так выражаться – отец трех дочерей, не хочу его пристыдить, но этот человек мне стал максимально неприятен, когда так выразился. Я не знаю, что может повлиять, чтобы мы с Васей возобновили приятельские отношения или общение.

От «Амкала» меня отталкивает лишь один человек – я его не совсем понимаю. Васька говорит: «Я пытаюсь научить судей». Кто тебя просил вообще? В первом матче Шере разбили губу, я выскочил посмотреть, что произошло, а Вася, вместо того, чтобы тоже поинтересоваться, как сам говорит «воспитанником «Амкала», хотя это чепуха, он бежит к Кортаве, судье, говоря: «Куда идет Азамат?» Это поведение Маврина – говно. Очень плохое поведение. Некачественное и некрасивое, говнистое».

Маврин : «Азамат Тахирович, для вас публичное сообщение! Вы большая звезда у себя в песочнице, спору нет! Но двойные стандарты слышали?

Писю в рот? Я не отвечаю за своих футболистов, но мои слова это другое – я же лицо Лиги! А Скоропуп – нет?

Бала и Гудай с умышленным фолом, с нанесение травмы – это мы щупаем границы дозволенного! А вот Вася разговаривает судьями, это другое!

Про Назара писать не буду, я ему лично сказал все. Но от вас ни слова порицания этого эпизода, или это другое?

По вашему интервью за эти две недели я понял лишь: Вася плохой, а вы хороший! «Десятка» сильная, «Амкал» – слабый!

С уважением к вам, но так меня пиарить не надо – спасибо!»

ФК «10» проиграл «Амкалу» (0:1) в первом полуфинале Winline МФЛ-6. После матча Маврин сказал , что «Амкал» обыграет «Десятку» в ответной игре. «Мы ###### «Десятку», если у нас выйдут любых 11 человек. Добьем ее, выйдем в финал и заберем трофей».

В ответном матче «Десятка» вела 2:0, но не сумела удержать преимущество – 2:2. В финал вышел «Амкал».