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«#### ты ноешь!» «Амкал» ответил Азамату по поводу «мышиной возни» с травмами в команде

«Амкал» ответил Азамату Мусагалиеву словами из его песни.

ФК «10» проиграл «Амкалу» (0:1) в первом полуфинале Winline МФЛ-6. После игры президент «Десятки» заявил, что соперник преувеличивает проблему с травмами своих футболистов.

«Странные игрушки «Амкала», мол, у нас десять человек при смерти – это какая-то странная мышиная возня. Все это старомодно и вторично.

Меня удивил Василий Маврин тем, что он всех нас тут считает дураками. Наш игрок Антон Иванов сфолил, судья дал штрафной, вышел врач, приложил Васе лед. Все закрыли глаза, что ты не вышел, а бросил лед и разыграл мяч, хотя по правилам ты должен был выйти за бровку.

Ты сам не уважаешь игру, но себя выставляешь каким-то учителем, хочешь чему-то научить судей, кого-то еще… Это лжеблагородство – фальшивое и вторичное. Когда-то, возможно, он искренне к этому относился, но не сейчас. Меня это разочаровывает», – заявил Мусагалиев.

На претензии Азамата по поводу лазарета «Амкала» Герман Эль Класико посоветовал боссу «Десятки» обратить внимание «на своего лидера, который после замены плачет» (речь о Максиме Данилине, который расплакался на скамейке запасных – Спортс’‘).

После этого в телеграм-канале «Амкала» появился ролик, в котором Азамат исполняет песню «#### ты ноешь».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Амкала»
logoАмкал
logoВасилий Маврин
logoГерман Эль Класико
logoАзамат Мусагалиев
logoФК 10
logoМаксим Данилин 2001
брань
logoWinline Медиалига
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