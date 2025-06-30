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Скоропуп после ответного полуфинала с «Амкалом»: «Не получилось писю в рот дать»

Илья Скоропупов высказался о втором матче с «Амкалом» в полуфинале Winline МФЛ-6.

«Последнее интервью было довольно резонансное, добазарились? Мы ничего такого не говорили. Круто раскрутили [матч], прогрели, как и просили. Не получилось писю в рот дать. Бывает.

Всегда после поражений шаблонные фразы: «Это футбол». Сколько еще будет таких матчей: полуфиналов, финалов, стадионов. Я нормально воспринял.

Мы старались, пытались. Как и в первом матче было очень тяжело. Невозможно скидывать на то, что, будь мы в равных составах… Мы сами довели ситуацию до того, что было на поле, к сожалению.

Я до конца верил, что как-нибудь залетит. Не сложилось. Ничего страшного. Поздравляю «Амкал» с победой», – сказал полузащитник ФК «10».

ФК «10» проиграл «Амкалу» (0:1) в первом полуфинале МФЛ-6. После матча Скоропуп сказал, что «Десятка» испортила вечер «Амкалу». «Можно сказать по результату, что нам опять дали по носу. Но когда нам дают по носу, мы потом засовываем писю в рот».

В ответной игре «Десятка» вела 2:0, но не сумела удержать преимущество – 2:2. В финал вышел «Амкал».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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