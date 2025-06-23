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  • Василий Маврин: «Мы ###### «Десятку», если у нас выйдут любых 11 человек. Добьем ее, выйдем в финал и заберем трофей»
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Василий Маврин: «Мы ###### «Десятку», если у нас выйдут любых 11 человек. Добьем ее, выйдем в финал и заберем трофей»

Василий Маврин уверен, что «Амкал» обыграет ФК «10» в ответном полуфинале МФЛ-6.

«Если у нас выйдет 11 любых человек, мы все равно ##### «Десятку». Какая разница, сколько у нас травмированных. Это нам никак не мешает.

Мы сейчас сыграем с ЦСКА, а потом добьем «Десятку», выйдем в финал и заберем этот трофей», – сказал нападающий «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой. 

В первом полуфинале «Амкал» обыграл ФК «10» (1:0). В воскресенье команды встретятся в ответном полуфинале, который пройдет на «Лукойл Арене» в 20:30 (мск).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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