Василий Маврин: «Мы ###### «Десятку», если у нас выйдут любых 11 человек. Добьем ее, выйдем в финал и заберем трофей»

Василий Маврин уверен, что «Амкал» обыграет ФК «10» в ответном полуфинале МФЛ-6.

«Если у нас выйдет 11 любых человек, мы все равно ##### «Десятку ». Какая разница, сколько у нас травмированных. Это нам никак не мешает.

Мы сейчас сыграем с ЦСКА, а потом добьем «Десятку», выйдем в финал и заберем этот трофей», – сказал нападающий «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

В первом полуфинале «Амкал» обыграл ФК «10» (1:0). В воскресенье команды встретятся в ответном полуфинале, который пройдет на «Лукойл Арене» в 20:30 (мск).