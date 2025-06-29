«Амкал» сыграет против ФК «10» на «Лукойл Арене» в ответном полуфинале Медиалиги
«Амкал» встретится с ФК «10» в ответном полуфинале шестого сезона Медиалиги.
В первом полуфинальном матче МФЛ-6 «Амкал» обыграл ФК «10» (1:0).
Winline Медиалига, 1/2 финала
Ответный матч
29 июня, воскресенье
«Амкал» – ФК «10». Начало – в 20:30
Матч пройдет в Москве на «Лукойл Арене».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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