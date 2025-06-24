Василий Маврин: «Чем Азамат отличается от Егорова? Почему Диму, меня, Станоса с поля выносят, а Азамата и Гаджи Автомата нет?»

Василий Маврин недоволен, что Азамат безнаказанно выбегает на поле в матчах МФЛ.

«После матча у меня был один вопрос – по поводу постороннего человека на поле. Чем Азамат отличается от Димы Егорова? Ничем ведь. Но почему-то Азамату все позволяется.

Пусть Дима матерится чуть больше. Но по факту его охрана и Дэн Безопасность забирают. А Азамата почему ты не берешь?

Это же одинаковые ситуации. Или я что-то путаю? На это мне был дан ответ: «У вас тренер тоже выбегает». Но я же не этот вопрос задал.

Почему в одинаковых ситуациях ты позволяешь себе вытаскивать меня, Станоса, а Азамата и Гаджи Автомата – нет? Вот вопрос, на который ответа он мне не дал. Я ему про зеленое, он мне про красное. Вот и поговорили.

Это классическая история: «Азамат – это величина! Гаджи – это, #####, большой человек, как я ему ##### дам? Он меня ######## [ударит], я упаду. Страшно! А Диму Егорова берем! Работаем!» – сказал нападающий «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.