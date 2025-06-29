«Броуки» третий раз подряд вышли в финал Медиалиги и повторили достижение 2Drots

«БроукБойз» третий раз подряд вышли в финал Winline Медиалиги.

В полуфинале «Броуки», которых недавно возглавил Дмитрий Кузнецов, по сумме двух матчей победили «СиндЕкат» (2:2, 2:0).

Таким образом, команда блогеров Дмитрия Егорова и Райзена повторила рекорд 2Drots, которые доходили до финала в первых трех сезонах (две победы и поражение).

В четвертом сезоне «БроукБойз » уступили «Титану», хотя вели в счете до последних секунд, но пропустили и проиграли в серии буллиталити (1:1, 3:4).

В МФЛ-5 «Броуки» разгромили в финале 2Drots (3:0) и впервые в истории стали чемпионами Медиалиги .

В финале шестого сезона команда сыграет с победителем пары «Амкал» – ФК «10».