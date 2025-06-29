«Броуки» встретятся с «СиндЕкатом» на «Лукойл Арене» в ответном полуфинале Медиалиги

«Броуки» сыграют с «СиндЕкатом» в ответном полуфинале шестого сезона Медиалиги.

В первом полуфинальном матче МФЛ-6 «СиндЕкат» обыграл «БроукБойз» в серии буллиталити (2:2, 4:3 Б) и имеет преимущество в один гол перед ответной игрой.

Winline Медиалига, 1/2 финала

Ответный матч

29 июня, воскресенье

«СиндЕкат » – «БроукБойз ». Начало – в 17:00

Матч пройдет в Москве на «Лукойл Арене».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.