«Броуки» встретятся с «СиндЕкатом» на «Лукойл Арене» в ответном полуфинале Медиалиги
«Броуки» сыграют с «СиндЕкатом» в ответном полуфинале шестого сезона Медиалиги.
В первом полуфинальном матче МФЛ-6 «СиндЕкат» обыграл «БроукБойз» в серии буллиталити (2:2, 4:3 Б) и имеет преимущество в один гол перед ответной игрой.
Winline Медиалига, 1/2 финала
Ответный матч
29 июня, воскресенье
«СиндЕкат» – «БроукБойз». Начало – в 17:00
Матч пройдет в Москве на «Лукойл Арене».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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