Дмитрий Кузнецов: «Воспитанники ЦСКА – будущий костяк сборной России. Академии «Зенита» работают для других клубов»

Дмитрий Кузнецов: воспитанники ЦСКА – будущий костяк сборной России.

Бывший тренер 2Drots и «Броуков» Дмитрий Кузнецов высказался о воспитанниках клубов РПЛ .

– Можно ли сравнить ЦСКА 90-х и нынешний состав с молодыми игроками?

– Тогда не было иностранцев в команде, поэтому сравнение будет не совсем корректным. Сейчас мы берем иностранцев – якобы хороших. Раньше мы обходились своими игроками. И у нас были свои молодые, с которыми играли 5 лет.

– Сейчас в ЦСКА есть хоть какой-то костяк, не как у «Зенита».

– Я видел ребят еще в дубле. Им дали шанс – они быстрые, подвижные и маленькие. Великолепный вариант для агрессивного футбола. Они все бегут вперед, и у них такой возраст, что они практически не устают. Все они попали в сборную. Считаю, что ЦСКА правильно делает, что дает им такой шанс. Я уверен, что это будущий костяк сборной.

– Ощущение, что Гинер в свое время не стал тратить много денег и подтянул молодежь. Как когда-то «Зенит», за который я болел, был полностью из своих воспитанников, в отличие от нынешней команды. «Локомотив», например, доверяет Батракову, и тот оправдывает доверие. Нет прямой зависимости от наличия денег к доступу к молодым игрокам...

– Прямая связь есть у «Зенита» – он хочет быть всегда чемпионом. «Газпром» – хорошая подпитка, поэтому есть большие возможности. Знаю, что «Зенит» всегда хорошо относился к зрителям.

Но возникает двоякое впечатление, когда за огромные деньги покупаются футболисты, а они не функционируют в «Зените». Раньше это проходило, сейчас – нет. Главное – результат. Академии «Зенита » работают для других команд, – сказал бывший экс-ЦСКА.