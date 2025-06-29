В Кубке России сыграют три медийных клуба. Это «Амкал», 2Drots и еще одна команда, которая определится в МФЛ-6

В новом сезоне FONBET Кубка России сыграют три медийные команды.

Решение утвердило бюро исполкома РФС.

Две команды уже точно сыграют в новом розыгрыше Кубка России: «Амкал» – как победитель Кубка Медиалиги и 2Drots – по предложению титульного спонсора турнира.

Третий слот получит финалист или победитель шестого сезона Winline Медиалиги , на который претендуют «Синдекат », «Броуки » и ФК «10 ».

Напомним, в полуфинале Медиалиги играют пары «Синдекат» – «Броуки» и «Амкал» – ФК «10». Если «Амкал» выйдет в финал, то место в турнире получит победитель пары «СиндЕкат» – «Броуки». Если «Амкал» не попадет в финал, то третий слот получит чемпион МФЛ-6.

Медиакоманды выступают в Кубке России с 2022 года. Рекордная стадия медиаклубов – 4-й раунд Пути регионов Кубка России. До нее добирались 2Drots в 2023 году и «Амкал » в прошлом сезоне.