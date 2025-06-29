Кузнецов сыграет в шестом финале из семи в турнирах Winline Медиалиги

Дмитрий Кузнецов вновь вывел свою команду в финал Winline Медиалиги.

«БроукБойз », которых недавно возглавил 59-летний тренер, в полуфинале МФЛ-6 по сумме двух матчей обыграли «СиндЕкат » (2:2, 2:0).

Для Кузнецова это шестой финал в турнирах под эгидой Медиалиги. До этого он четыре раза выводил 2Drots в финал МФЛ (две победы, два поражения) и один раз – в финал Кубка Лиги (поражение от «Амкала »).

Таким образом, за всю историю Медиалиги Кузнецов не был в финале лишь один раз – в четвертом сезоне, когда в решающем матче встретились «Титан » и «Броуки».

В финале этого сезона «Броуки» встретятся с победителем второй полуфинальной пары «Амкал» – ФК «10» (первый матч – 1:0).