Кузнецов сыграет в шестом финале из семи в турнирах Winline Медиалиги
Дмитрий Кузнецов вновь вывел свою команду в финал Winline Медиалиги.
«БроукБойз», которых недавно возглавил 59-летний тренер, в полуфинале МФЛ-6 по сумме двух матчей обыграли «СиндЕкат» (2:2, 2:0).
Для Кузнецова это шестой финал в турнирах под эгидой Медиалиги. До этого он четыре раза выводил 2Drots в финал МФЛ (две победы, два поражения) и один раз – в финал Кубка Лиги (поражение от «Амкала»).
Таким образом, за всю историю Медиалиги Кузнецов не был в финале лишь один раз – в четвертом сезоне, когда в решающем матче встретились «Титан» и «Броуки».
В финале этого сезона «Броуки» встретятся с победителем второй полуфинальной пары «Амкал» – ФК «10» (первый матч – 1:0).
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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