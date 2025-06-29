Кузнецов после выхода в финал Медиалиги: «Я практически не руководил, только подсказывал. Все сделали игроки, не я»
Экс-тренер 2Drots принял команду перед ответным полуфиналом Winline Медиалиги против «СиндЕката» (2:0, первая игра – 2:2) в связи с дисквалификацией Виталия Дьякова.
– Вы впервые на бровке МФЛ руководили не 2Drots. Каково это?
– Я практически не руководил, только подсказывал. Руководили помощник Паша [Григоренко] и тренер вратарей. Все, кто приняли участие в сегодняшней игре, внесли лепту для выхода в финал.
– Удачно вас пригласили. Сразу финал.
– Стечение обстоятельств.
– Скромничаете?
– Потому что это они все сделали, не я.
– Казалось, что в первом тайме вы были менее активны, а вот во втором включились.
– Нужно было выдержать. Ребята придерживались установки. Когда забили первый, нужно было забивать второй. Сразу начали подсказывать.
Потом включились все, потому что на одного меньше [после удаления Левы], мы должны были контролировать мяч, не опускаться низко. Удаление чуть-чуть сломало игру, но ребята выстояли и довели до победы, – сказал главный тренер «Броуков».