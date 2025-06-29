  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Кузнецов после выхода в финал Медиалиги: «Я практически не руководил, только подсказывал. Все сделали игроки, не я»
0

Кузнецов после выхода в финал Медиалиги: «Я практически не руководил, только подсказывал. Все сделали игроки, не я»

Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями после выхода «Броуков» в финал.

Экс-тренер 2Drots принял команду перед ответным полуфиналом Winline Медиалиги против «СиндЕката» (2:0, первая игра – 2:2) в связи с дисквалификацией Виталия Дьякова.

– Вы впервые на бровке МФЛ руководили не 2Drots. Каково это?

– Я практически не руководил, только подсказывал. Руководили помощник Паша [Григоренко] и тренер вратарей. Все, кто приняли участие в сегодняшней игре, внесли лепту для выхода в финал. 

– Удачно вас пригласили. Сразу финал. 

– Стечение обстоятельств. 

– Скромничаете? 

– Потому что это они все сделали, не я. 

– Казалось, что в первом тайме вы были менее активны, а вот во втором включились. 

– Нужно было выдержать. Ребята придерживались установки. Когда забили первый, нужно было забивать второй. Сразу начали подсказывать. 

Потом включились все, потому что на одного меньше [после удаления Левы], мы должны были контролировать мяч, не опускаться низко. Удаление чуть-чуть сломало игру, но ребята выстояли и довели до победы, – сказал главный тренер «Броуков».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoБроукБойз
logoДмитрий Кузнецов
logoСиндЕкат
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Броуки» обыграли «СиндЕкат» и сыграют в финале МФЛ с победителем пары «Амкал» – ФК «10». Расписание и результаты ответных полуфиналов Медиалиги
19 минут назад
Кузнецов сыграет в шестом финале из семи в турнирах Winline Медиалиги
сегодня, 16:25
«Броуки» третий раз подряд вышли в финал Медиалиги и повторили достижение 2Drots
сегодня, 16:15
«Броуки» обыграли «СиндЕкат» на «Лукойл Арене» (2:0) и вышли в финал Медиалиги
сегодня, 16:13
«Амкал» сыграет в Кубке России с «Квантом», 2Drots – с владимирским «Торпедо»
18сегодня, 15:06
Главные новости
«Броуки» обыграли «СиндЕкат» и сыграют в финале МФЛ с победителем пары «Амкал» – ФК «10». Расписание и результаты ответных полуфиналов Медиалиги
19 минут назад
«Амкал» сыграет против ФК «10» на «Лукойл Арене» в ответном полуфинале Медиалиги
21 минуту назад
Кузнецов сыграет в шестом финале из семи в турнирах Winline Медиалиги
сегодня, 16:25
«Броуки» третий раз подряд вышли в финал Медиалиги и повторили достижение 2Drots
сегодня, 16:15
«Броуки» обыграли «СиндЕкат» на «Лукойл Арене» (2:0) и вышли в финал Медиалиги
сегодня, 16:13
«Амкал» сыграет в Кубке России с «Квантом», 2Drots – с владимирским «Торпедо»
18сегодня, 15:06
Кушанашвили нанесет первый удар по мячу в финале Медиалиги
1сегодня, 13:52
Александр Медведев: «Сыграю в Медиалиге, если они вернутся к медийным истокам»
3сегодня, 13:24
В Кубке России сыграют три медийных клуба. Это «Амкал», 2Drots и еще одна команда, которая определится в МФЛ-6
10сегодня, 13:05
Кузнецов о тратах в месяц: «120 тысяч хватает, из них на питание – 20. Я же не каждый день мясо ем, есть макарончики, рис, пюрешечка»
38сегодня, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание «Кубка фиферов-2025». Вилсаком, 2Drots, «Амкал», Герман и Кефир – среди участников
вчера, 16:15Киберспорт
Полузащитник ФК «10» Воробьев сыграл за «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
вчера, 15:16
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
9вчера, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
4вчера, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13
«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым
418 июня, 08:46
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
1214 июня, 17:19